Cubano y su esposa acusados de fraude por negocio piramidal en Guyana

Un cubano y su esposa están siendo acusados de 19 cargos relacionados con fraude ante el Tribunal de Magistrados de Vigilancia en Guyana.

Yuri García Domínguez, de 34 años, y Ateeka Ishmael, de 32, estafaron a unos 13 guyaneses una suma total de $ 24,7 millones de dólares guyaneses, por el supuesto esquema Ponzi entre mayo y julio de 2020.

Un total de 57 personas han realizado denuncias en el Departamento de Investigaciones Penales (CID), con reclamos por más de $ 31,5 millones en inversiones en la empresa Accelerated Capital Firm Incorporated (ACFI).

Algunos informes aseguran que aproximadamente 17.000 guyaneses han invertido unos millones de dólares estadounidenses en la empresa.

Por su parte, el gobierno reunió un equipo de investigación de alto nivel para investigar de inmediato las operaciones de ACFI, con el objetivo de reembolsar dinero a las personas que "invirtieron" en el negocio.

El medio Guyana Chronicle informó que este jueves la pareja compareció ante el Tribunal de Magistrados de Vigilancia, donde les declararon la libertad bajo fianza. No obstante, el Tribunal de Magistrados de Sparendaam los condenó a prisión hasta el 21 de septiembre de 2020.

El abogado Dexter Todd declaró a la prensa que las acusaciones formuladas contra su cliente son de naturaleza privada, lo que requiere procedimientos en un tribunal civil y no en un tribunal penal.

“Lo que ha hecho el Estado es imponerse como tercero a un contrato privado y está permitiendo a la fuerza que se forme un curso de carácter criminal, que no debería ser”, sostuvo.

Por su parte, la pareja niega las acusaciones y dijeron que “los fondos necesarios para reembolsar a nuestros clientes están listos para ser desembolsados”.

El Fiscal General, Anil Nandalall, dijo que la empresa aún no ha respondido a la oferta que hizo el gobierno el martes pasado, de facilitar la reapertura de una cuenta bancaria para la empresa, para que pueda remitir dinero a sus clientes.

“No, no han respondido y sospecho que no pueden responder. Está claro que el señor solo quiere salir de la custodia. No ha podido cumplir todas las promesas que ha estado haciendo, ninguna de ellas”, indicó el Fiscal.

“De los lugares que ha identificado, como donde está el dinero, el dinero no está allí. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) acaba de recibir una correspondencia de Belice para decir que el nombre de la empresa - “FK Choice - donde dijo que tiene el dinero en Belice, no está registrado en Belice; no tienen evidencia de ello", agregó.

El Esquema Ponzi es un negocio piramidal que consiste en abonar a los inversores actuales los intereses obtenidos del dinero de nuevos inversores, e ir integrando e involucrando más participantes en el negocio,y a su vez redistribuyendo el dinero de unos inversionistas hacia otros.

Este jueves más de 100 personas se reunieron frente al Tribunal de Magistrados de Vigilancia para protestar por la liberación de la pareja.

Mientras tanto, la policía sigue pidiendo a las personas que hayan invertido con la compañía que se pongan en contacto urgentemente con la sede de CID en los números de teléfono 225-8196 y 225-0575.