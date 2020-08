Décimas de Ray Fernández a la cuarentena: "Quien no haga una cola, se puede morir de hambre"

El trovador cubano Ray Fernández dedicó unas décimas a la cuarentena por el coronavirus en Cuba, en las que resaltó que "quien no haga una cola, se puede morir de hambre".

Recuerden los compañeros

Que al Covid hay que vencerlo

Más no podemos hacerlo

Matando a los hospederos

Son tiempos de ser austeros

Y no andar como un enjambre

No hacer fiestas ni cochambre

Pa' evitar la carambola

Pero quien no haga una cola

Se puede morir de hambre.



"Mente sana en cuerpo sano"

Soy enfermo a los proverbios

Pero enfermo de los nervios

Se está volviendo el cubano

Yo aguanto en casa de guano

Resuelvo con chispa e tren

Gane 80 o gane 100

Siempre intento ser decente

Pero si sufre la mente

El cuerpo sufre también



Hay que repartir parejo

Con el pueblo soberano

Hay que mantenerlo sano

Sin dejarlo en el pellejo

Ahora no venga un pendejo

Con ínfulas de Catulo

Muy rozagante y muy chulo

Diciendo que hay que aguantar

Aunque debamos criar

Telarañas en el culo.

Ray Fernández se ha convertido en uno de los artistas cubanos más controversiales en las redes sociales luego de que se declarara orgullosamente militante comunista, después de años de canciones que muchos consideraban críticas ácidas al gobierno y la situación de Cuba.

Sus palabras resultaron decepcionantes y contradictorias para muchas personas que lo seguían, principalmente jóvenes universitarios que acudían habitualmente a su peña en el Tun Tun y sentían que temas como Lucha tu yuca, El gerente y Paciencia eran tajantes críticas al régimen y la corrupción en el gobierno.

El trovador volvió al centro del debate tras el destape político de Descemer Bueno, a quien le dedicó sus habituales décimas y le aseguró que "desde el yuma se guapea muy fácil".

Además, compartió en sus redes sociales un meme en el que un narcotraficante pide por radio que se le corte el suministro de droga a Descemer porque se le está yendo la mano.