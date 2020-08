Cadenas de EEUU luchan por llenar espacios en la televisión tras suspensiones por coronavirus

LOS ÁNGELES, 28 ago (Reuters) - Los reality shows, las repeticiones y las reposiciones conforman la mayor parte de la oferta televisiva del otoño boreal, mientras las cuatro principales emisoras luchan por llenar los huecos en su programación provocados por la suspensión de las producciones debido al coronavirus.

La mayoría de los dramas guionados, entre ellos programas como "This Is Us" y "9-1-1", no estarán disponibles hasta noviembre o más tarde, mientras que la serie "Star Trek: Discovery" será exhibida gratis en CBS, anunciaron las cadenas esta semana.

En otros lugares, la programación estará integrada mayormente por viejos y nuevos programas de juegos, como "Ellen's Game of Games", repeticiones de "Celebrity Family Feud" y la reposición de "Supermarket Sweep", de la década de 1960.

"Esta no es una temporada de otoño tradicional, pero estamos preparados con una fuerte propuesta de contenido original, mientras nuestras series con guion regular inician la producción", dijo Kelly Kahl, presidenta de entretenimiento de CBS, en un comunicado donde anunció la programación.

La pandemia de coronavirus detuvo la producción de programas de televisión y películas en Hollywood a mediados de marzo y la industria ha tenido problemas para volver a trabajar bajo las nuevas recomendaciones sanitarias. Los dramas y las comedias de televisión con guión generalmente se filman en agosto y comienzan a emitirse en septiembre.

NBC, de Comcast Corp's, dijo que el drama hospitalario "New Amsterdam" y la comedia policial "Brooklyn Nine-Nine" estaban entre los programas que no volverán hasta enero, mientras que la nueva temporada de la serie familiar "This Is Us" no se estrenará hasta el 10 de noviembre.

CBS dijo que exhibirá la comedia familiar "One Day at a Time", que se ha estado emitiendo en varias otras plataformas desde 2017, y que ha comprado la serie criminal "Manhunt: Deadly Games" de Spectrum TV.

Programas clásicos regresarán con nuevo contenido en septiembre, entre ellos "Dancing with the Stars" de Walt Disney Co en ABC, que se está filmando bajo pautas para prevenir el COVID-19, y "The Masked Singer" en Fox Televisión, de Fox Corp.

