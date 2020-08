Actor Alejandro Cuervo confiesa que pasó más de 15 años ahorrando para tener casa y carro en Cuba

El joven actor cubano Alejandro Cuervo publicó un emotivo post en el que reveló que había pasado más de 15 años de sacrificio para tener casa y carro.

Cuervo compartió fotos que, según él, tienen una historia incalculable, donde aparece con su carro y su casa de fondo.

"Más de 15 años de trabajo, sacrificio, ahorro, noches sin tener donde dormir, de pedir ropa para una entrevista, de no tener zapatos elegantes para trabajar como presentador, hasta etcétera", aseguró el joven.

"Quiero agradecer a todos los que de una forma u otra me han apoyado, desde mi familia, amigos y muchos que me han brindado su granito de arena", agregó.

Debajo de la publicación, muchos seguidores del joven actor dejaron sus comentarios muy halagadores: "Lo obtenido con talento, inteligencia y humildad nos da esa satisfacción personal única; eso no se puede comprar", dijo una.

"Te lo mereces, eres un luchador y ahora ahí está el sacrificio de todos esos años para que puedas disfrutarlos con mucho orgullo... Te admito por tu talento como actor y mucho más por cómo he visto que eres como ser humano", comentó otro seguidor.

Ciertamente, a algunos este post les dejó el mal sabor de saber que un actor tan abnegado y con una carrera tan reconocida como ha sido la de Alejandro Cuervo, no tenga un salario para tener una vida medianamente cómoda, tal como sucede con el resto de las profesiones en un país donde el salario medio mensual son casi 30 dólares.

"Alejandro Cuervo no sabes qué tristeza me da saber eso, y se me encoje el corazón al saber eso, una persona como tú, tan activa en la televisión. Muchas bendiciones para ti, un abrazo", dijo otro admirador del actor.

Además de su trabajo como actor, Cuervo es muy activo y comprometido con la causa animalista en Cuba. En una ocasión se lamentó por la falta de una la ley de protección animal en el país.