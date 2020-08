Nieta de Martin Luther King en Washington: “Nuestra generación acabará con el racismo”

Una nieta de Martin Luther King participó el viernes en la manifestación que se realizó en la capital de Estados Unidos, en protesta contra el racismo y la brutalidad policial hacia la población afroamericana.

Con tan solo 12 años Yolanda Renee King, protagonizó un emotivo momento al colocarse ante los micrófonos y dirigirse a los miles de asistentes a la concentración.

“Nos levantamos y manifestamos por amor, y cumpliremos el sueño de mi abuelo”, exclamó la niña.

La marcha, realizada días después de que el afroamericano Jacob Blake fuera baleado siete veces por un policía blanco, conmemoró también el famoso discurso de Martin Luther King en 1963 en el que pidió el fin del racismo en el país, y que pasó a la historia por su frase: “Tengo un sueño: que un día mis cuatro hijos pequeños vivan en un país en el que no sean juzgados por el color de su piel, sino por su personalidad”.

En su alocución junto al monumento a Lincoln, la nieta del legendario luchador por los derechos civiles parafraseó a su abuelo al decir: “Tengo un sueño: vamos a ser la generación que desmantele el racismo sistémico de una vez por todas”.

La manifestación de este viernes fue denominada ‘Marcha del compromiso: Quita tu rodilla de nuestros cuellos’, en memoria de George Floyd, quien murió en mayo pasado asfixiado por un oficial de policía, que lo retuvo en el suelo con la rodilla sobre su cuello mientras el detenido suplicaba que no podía respirar.

En el acto también intervinieron familiares y abogados de otros ciudadanos de raza negra que han sido asesinados o disparados por agentes de la ley, o por personas blancas que han sido absueltos por la justicia.

Tanto el asesinato de Floyd como el tiroteo del que fue víctima Blake el pasado 23 de agosto, han desencadenado fuertes protestas en muchas ciudades, algunas de las cuales han terminado en acciones violentas, saqueos y otros disturbios.

Esta semana la madre de Jacob Blake compareció ante los medios para exigir que cesaran de quemar y destruir propiedades.

“Por favor, no queme propiedades y cause estragos y derribe sus propias casas en nombre de mi hijo… usar a mi hijo o al hijo de cualquier otra madre o padre, nuestra tragedia, para reaccionar de esa manera no es aceptable. Y no está ayudando a Jacob. (…) Si Jacob supiera lo que estaba pasando en ese sentido, la violencia y la destrucción, estaría muy disgustado”, dijo.

Paralelamente, bajo el lema ‘Black Lives Matter’ (Las vidas negras importan), la sociedad civil continúa exigiendo justicia para las víctimas de los atropellos.