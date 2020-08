Beatriz Luengo sobre su amor con Yotuel: "Agarró mi corazón y lo masajeó hasta descontracturarlo"

La cantante española Beatriz Luengo dedicó una romántica declaración de amor a su pareja, el artista cubano Yotuel Romero, a quien conoció cuando tan solo tenía 18 años.

A través de un recorrido por su historia de amor, la española no solo mostró públicamente el amor que siente por su pareja, sino que agradeció los aportes que él ha hecho a su vida.

"Lo conocí a los 18 años cuando todavía no sabía si quería un piercing o unas mechas californianas, ya sabía que lo quería a él incondicionalmente. Era una mezcla de hormonas, intuición, hormigas en el estómago y mi almohada la que me decía que no me equivocaba.

Todos alrededor pensaban lo contrario, pues a primera vista no parecía fácil: 2 culturas distintas, 2 formas de enfrentar la realidad muy diferentes, 2 maneras de cicatrizar las heridas de guerra", escribió Beatriz.

"Cuando llegué a su vida, él había navegado miles de puertos y yo, en cambio, apenas había terminado de pintar mi barco. Él era increíblemente seguro de sí mismo; yo tenía miedo hasta de existir. A él la vida le hizo héroe de sus batallas, narradas con increíble gracia mientras compartíamos cenas entre gyozas, sushi y sashimi. Mi narración de vida parecía un drama.

Se convirtió en mi amor, mi amante, el director de mi orquesta emocional y el creador de los efectos especiales de mi película".

"Creo que mi mayor suerte fue entregarme así a alguien tan maravilloso, que no aprovechó mi entrega para hacerme pequeña, sino que agarró mi corazón con las palmas abiertas y lo masajeó hasta descontracturarlo, en un proceso de rehabilitación muscular. Sus abrazos fueron bálsamo con propiedades de ibuprofeno. Le repitió a mi alma su valor hasta que le creyó, no dejó que se rindiera aunque se estrellara mil veces".

Luengo está disfrutando del éxito de su libro El despertar de las musas, en el cual reivindica a mujeres que no tuvieron el reconocimiento que merecían por sus aportes a las obras de sus parejas, como es el caso de la Gala de Dalí o Mileva Maric, la esposa de Albert Einstein,, y resaltó que, como mismo ella pide reconocimiento para estas musas, ella también reconoce el aporte de Yotuel en su historia.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.