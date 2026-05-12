Holguín venderá entradas VIP de 1,500 pesos para los juegos de la Serie Nacional

Estadio de Holguín cobrará 1500 pesos por acceso VIP durante la Serie Nacional de Béisbol

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El estadio Calixto García Íñiguez de Holguín anunció la venta de entradas VIP a 1,500 pesos cubanos para los juegos de la Serie Nacional de Béisbol.

Según informó Sports CHAGO, citado por DPorto Sports News, la instalación habilitará dos salas VIP desde las cuales los aficionados podrán disfrutar de una vista panorámica del terreno, además de servicio gastronómico personalizado.

La oferta también incluye acceso al equipo de béisbol 30 minutos antes y después del partido, entrada por la puerta del museo una hora antes del juego y un recorrido guiado por el museo del deporte holguinero.

La iniciativa generó debate en redes sociales debido a que el precio del servicio equivale a casi la mitad del salario mensual de los propios peloteros cubanos, que actualmente cobran alrededor de 3,500 pesos mensuales.

Sports CHAGO señaló la contradicción que supone que los propios atletas, protagonistas del espectáculo, difícilmente puedan costear el servicio para sus familias.

“Un atleta con su esposa y un hijo serían 4,500 pesos por recibir el servicio”, indicó el comentario, sin incluir otros gastos como gastronomía.

La publicación también cuestionó el destino de los ingresos obtenidos mediante estas iniciativas y la falta de transparencia sobre las finanzas del béisbol cubano.

“¿Cuánto de estos ingresos van destinados al bienestar de los atletas y a la infraestructura del estadio? ¿Cuánto dinero se utiliza realmente para las categorías menores y mantener la cantera?”, preguntó Sports CHAGO.

Las reacciones en redes sociales estuvieron divididas entre quienes consideran que este tipo de servicios son normales en cualquier liga profesional y quienes criticaron los precios en medio de la crisis económica y la baja calidad actual de la Serie Nacional.

Entre los que la apoyan, Braulio Martínez resumió: «Piden una liga profesional, pero critican cuando crean ingresos».

Rodolfo Aballe señaló que «eso es opcional, existe en todo el mundo».

Pero las voces críticas fueron mayoría y más contundentes. Abel RuizGarcia apuntó que «el problema es que el híbrido no funciona. VIP es una cosa capitalista, pero el salario debe ser igual».

Alexander Fernández Martínez fue más directo: «VIP para ver la Serie Nacional que parece un evento de manigua».

Otros cuestionaron el destino del dinero recaudado. Leandro Trujillo advirtió que «Holguín también es pionera en desaparecer recaudaciones del estadio», mientras Víctor Raúl Gutiérrez García recordó que «en Holguín ya hubo privados apoyando peloteros y les fueron arriba».

La pregunta sobre la transparencia financiera también resonó con fuerza. Sports CHAGO planteó: «¿Cuánto de estos ingresos van destinados al bienestar de los atletas y a la infraestructura del estadio? ¿Cuánto dinero se utiliza realmente para las categorías menores y mantener la cantera?»

El contexto del béisbol cubano hace aún más llamativa la iniciativa. El régimen recaudó hasta 71 millones de pesos en patrocinios corporativos para la 64ª Serie Nacional, con paquetes de entre 24,300 y 140,000 dólares, sin que ello se tradujera en mejoras visibles para los atletas.

En octubre de 2024, los peloteros de Industriales llevaban más de dos meses sin cobrar, y en agosto de ese mismo año aficionados tuneros tuvieron que recaudar más de 400,000 pesos para compensar a sus peloteros campeones.

En febrero de 2025, el gobierno anunció un aumento salarial para la Liga Élite de 5,000 pesos adicionales por jugador, pero los salarios base siguen siendo insuficientes frente a la inflación y el costo de vida en la isla.

Cokijr Jerez resumió con crudeza la disyuntiva que enfrentan los cubanos ante esta novedad: «O ves la pelota o comes huevo varios días».