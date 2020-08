Cadena hotelera Marriott suspende operaciones en Cuba

La corporación Marriott International anunció este lunes el cierre de sus operaciones en Cuba a partir del 1ro de septiembre, luego de que el gobierno de Estados Unidos le suspendiera la licencia para operar hoteles en la isla.

"Podemos confirmar que a partir de mañana (martes) Marriott ya no estará operando el Four Points by Sheraton de La Habana", informó a Efe Kerstin Sachl, la directora de Comunicación de la compañía para América Latina y el Caribe.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció a la compañía en junio que no se le permitiría abrir otros hoteles que estaban en proceso de preparación y le ordenó cerrar el Sheraton Four Points de La Habana (antiguo Hotel Quinta Avenida), único hotel administrado por una empresa estadounidense en Cuba.

Marriott entró en el mercado hotelero cubano en 2016, gracias al levantamiento de restricciones comerciales que comenzó en diciembre de 2014 entre los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro.

En 2018, la administración de Donald Trump le renovó la licencia, pero este año decidió suspenderla.

La corporación estadounidense tenía también previsto adquirir el Hotel Inglaterra, de más de 80 habitaciones y situado en una zona estratégica de La Habana, en el céntrico Paseo del Prado.

Trump ha ido frenando las medidas aperturistas impulsadas por la administración Obama para cortar el enriquecimiento del Gobierno cubano y presionarlos al cumplimiento de derechos humanos y democracia en el país.

"La Administración ha sido clara en cuanto a que seguiremos esforzándonos por restringir los fondos destinados a enriquecer al régimen castrista, cuyos servicios militares y de seguridad utilizan los ingresos procedentes de su control de la industria turística cubana para oprimir a su propio pueblo", dijo a CiberCuba un funcionario del Departamento del Tesoro en junio pasado.