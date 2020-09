Los hijos de Jennifer Lopez y Marc Anthony protagonizan junto a su madre su nueva campaña publicitaria

Los hijos de Jennifer Lopez y Marc Anthony no son unos niños de 12 años cualquiera. Durante el Super Bowl 2020, Emme demostró que es toda una estrella como sus padres al subirse al escenario del Hard Rock de Miami junto a su madre y Shakira para deslumbrar al mundo con su voz. Además, la pequeña está a punto de publicar su primer libro llamado Lord Help Me.

Pero las sorpresas no se quedan ahí, porque ahora los 'coconuts' -apodo por el que les llama su madre- han deslumbrado juntos con su faceta como modelos para una prestigiosa marca.

La famosa neoyorquina es imagen de la firma Coach y para su nueva campaña publicitaria para la temporada otoño-invierno ha protagonizado una sesión fotográfica en la que ha estado muy bien acompañada por tres de las personas más importantes de su vida: sus dos hijos, Max y Emme, y su madre Guadalupe, también conocida como Lupe.

Entre el material publicitario que grabaron en plena naturaleza, hay un tierno vídeo en el que Jennifer Lope define una familia moderna. "No hay una sola definición. No se trata de perfección. Se trata de aceptación, en la que todos pueden ser auténticos unos con otros. Quiero decir, míranos", explica la Diva del Bronx.

La campaña se llama Coach Family, y gracias a ella hemos podido ver a los cuatro posando juntos, compartir anécdotas y confidencias sentados en una mesa durante una amena charla.

De hecho, durante la conversación que mantuvieron los cuatro delante de las cámaras, Max confiesa que no le gustan los deportes.

Sin duda, se trata de una de las campañas más especiales para la actriz y cantante de 51 años, que expresó durante una entrevista con E! News la emoción de compartir set con sus mellizos. "Trabajar con estos chicos es una bendición para mí. Terminaron enseñándome más, mucho más, de lo que yo podría enseñarles", reconoció la prometida de Alex Rodriguez.

