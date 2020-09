Yordenis Ugás: “Era el mejor boxeador de Cuba y me subí a una lancha para ser un hombre libre”

El boxeador cubano Yordenis Ugás recordó en sus redes sociales la época en que era el mejor pugilista del país, y cómo decidió abandonar todo para huir hacia Estados Unidos, donde ahora es un hombre libre y ha llegado a la cima de su profesión.

“Hace diez años era el mejor boxeador de Cuba. Dejé el equipo nacional. Dejé todo atrás, me separé de mi familia y me subí a una lancha para venir a este país. Para ser un hombre libre y convertirme en campeón mundial en los profesionales. Con la ayuda de Dios. ¡El domingo es mi día!, expresó en su cuenta de Instagram.

“He ganado campeonatos desde los diez años, he ganado 12 campeonatos consecutivos en 12 años en Cuba, soy medallista olímpico y doble campeón mundial amateur. Escapé en bote de Cuba hace más de diez años para ser un profesional y campeón. El domingo es el día”, escribió en su cuenta de Twitter.

La pelea del próximo domingo a la que se refiere Ugás será en el Microsoft Theater, de Los Ángeles, contra el norteamericano Abel Ramos. Ambos estarán luchando por el título welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Si el santiaguero triunfa, sería el primer campeón mundial profesional de peso welter nacido en Cuba desde 1969, cuando José Ángel ‘Mantequilla’ Nápoles se alzó con esa condición.

Acerca de la calidad que posee su contrincante Ramos, Ugás se pronunció también en otro tuit.

“Es un peleador duro, el domingo vamos a tener una gran pelea. Pero seamos realistas. Nunca debería haber ganado su última pelea. Ironía de la vida, este mismo árbitro decidió mi pelea contra Porter el año pasado”, afirmó.

El cubano ostenta una carrera de 25 victorias, 12 de ellas por nocaut, y cuatro derrotas.

El estadounidense, por su parte, ha ganado en 26 ocasiones, con nocauts, ha empatado dos empates y lleva tres derrotas.

Con anterioridad el atleta ha agradecido a Estados Unidos por las oportunidades que le ha dado. El una publicación del lunes pasado, subió un video en el cual se le ve entre el público en un combate de boxeo, mientras se escucha el himno nacional.

“El himno del país que me acogió a mí, el país que me dio libertad, el país que me ha dado muchas oportunidades de ayudar a mi familia y de crecer como persona, de crecer en mi deporte, de medirme ante los mejores… este país”, dijo Ugás entonces.