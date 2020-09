Descemer Bueno a periodista oficialista que se quejó de tiendas MLC: "A todos les tocará su despertar"

El cantautor cubano Descemer Bueno respondió a la periodista oficialista Adriana Robreño, quien se quejó la demora de hasta 3 meses en la devolución de dinero de tarjetas MLC en una de las tiendas habilitadas en La Habana.

"Es muy sencillo, ellos contaban con tu silencio, a mi casa entraron dos veces para desalojar y también contaron con el silencio mío. A los que me criticaron pronto les tocará pasar por lo mismo que a mí y a esta chica, no hay diferencia a la hora de tratarte como a una mierda, a todos les tocará su despertar", escribió Descemer junto a una imagen de la periodista.

El artista también contó que el fallecido historiador Eusebio Leal les "robó directamente la casa a mi familia en 1992. Protestaron y los mandaron para el peor de los albergues y ese fue el final de una familia negra unida que cayó en desgracia, nada se pudo hacer, pues todos amaban a Eusebio".

"Pues quédense con su país, con su radio y su televisión. A mí y a mi famila la revolución lo único que ha hecho es quitarnos, jodernos, tratarnos como una mierda y robarnos, pero habrá que esperar a que a todos nos pase lo mismo para estar en la misma página", concluyó el intérprete de No debí dejarte sola.

Las críticas de Descemer Bueno al Gobierno cubano se han vuelto recurrentes en las redes sociales. Hace unas semanas, pidió la renuncia del gobernante Miguel Díaz-Canel y aseguró que los cubanos exiliados levantarían Cuba desde cero.

Asimismo, ha pedido a los cubanoamericanos que voten por Donald Trump en las venideras elecciones de Estados Unidos.

La periodista oficialista Adriana Robreño se quejó en sus redes sociales de que "al pagar en el mercado de 3ra y 70 (en MLC) por problemas de conexión la transacción dio denegada por tanto no tenía derecho a los productos, pero sí me descontaron el dinero de la tarjeta. Lo peor es que hice la reclamación como es debido y en el Banco Metropolitano me dijeron que demoran entre 15 días y 3 meses para devolverlo. Es inaceptable que descuenten el dinero en un segundo y demoren tanto para devolverlo".

La joven cuestionó que un "un servicio que es para ayudar a la economía del país se convierta en un problema para las familias".

Al post de la periodista se sumaron varias personas que dijeron haber pasado por lo mismo en alguna de las tiendas en MLC de la capital.