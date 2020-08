Liberan a opositor cubano preso por compartir un meme de la gobernadora de Camagüey

El activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Luis Acosta Cortellón, quien se encontraba en prisión desde hace varios días por compartir un meme de la gobernadora de Camagüey, ha sido liberado en la tarde de este miércoles.

Así lo confirmó la periodista de CiberCuba, Iliana Hernández: "Ganamos, soltaron a José Luis Acosta Cortellón, gracias a Marisol Peña, Adrián Quesada y todos los hermanos que no se dieron por vencidos", dijo.

Por su parte, Marisol Peña Cobas, activista que comenzó una huelga de hambre hoy a las afueras del Centro de Operación de la Seguridad del Estado en Camagüey por la liberación de Acosta Cortellón, también confirmó la noticia.

"Hermanos míos, gracias por su apoyo y solidaridad, ganamos esta batalla, José Luis Acosta es libre, viva la libertad y viva la hermandad carajo", escribió en la red social Facebook.

Acosta Cortellón fue detenido por publicar un meme de la gobernadora de Camagüey Yoseily Góngora López, quien compareció en un programa de televisión para hablar sobre la crisis alimentaria que afecta la isla.

Aunque la última acusación que le hicieron fue la de incitación para delinquir, al joven le cambiaron la acusación en dos ocasiones anteriores. Primero lo acusaban de amenazas y después por impago de multas del decreto 370 (Ley Azote).

Cobas explicó anteriormente que la acusación se debía a "una publicación que hizo en forma de broma, donde decía que la gobernadora estaba tan gorda que estaba buena para hacerla bisteces y darle comida la pueblo hambriento".

"También lo están acusando de amenazas a agentes de la seguridad del estado por una publicación que hizo con una escopeta de perle", agregó.

Esta tarde Marisol Peña Cobas se declaró en huelga de hambre por la encarcelación del joven y dijo que no pensaba retirarse hasta que lo pusieran en libertad.

"Si me sucede algo o soy detenida por ejercer mi derecho de protesta pacífica en contra de una injusticia, responsabilizo al régimen Castro-Canel de todo", sostuvo. "Les digo que me mantendré aquí firme y sin José Luis de aquí no me voy, y si me voy sin él es porque me voy ya muerta", añadió la activista.