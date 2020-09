Ulises Toirac confirma que fue detenido por la policía en Cuba

El popular humorista cubano Ulises Toirac confirmó en su cuenta de Facebook que fue detenido por la policía el pasado sábado por la mañana tras una discusión, aparentemente en una cola marcada por las restricciones para impedir los rebrotes del coronavirus en La Habana.

Según el periodista Juan Juan Almeida, que fue uno de los primeros en hacer circular la noticia en redes sociales, el origen del arresto fue "una discrepancia [de Toirac] con un oficial del MININT en la tienda de 3era y 38, en Miramar y los llevaron en un patrullero para la 5ta unidad".

En el mensaje divulgado a través de esa red social y dirigido "A todos los interesados de buena fe y a los chismosos", Toirac escribió:

"Ciertamente hace dos días fui detenido (casi a mi pedido) producto de una discusión. No he querido hablar del tema por dos razones fundamentales: una, la sangre no llegó al río. En la estación me trataron muy cordialmente y en todo momento intentaron zanjar el problema".

"La segunda razón es que por muy justificado que haya sido mi comportamiento, no es algo de lo que me sienta orgulloso. Soy contrario al desorden público y menos en las circunstancias que rodean la disciplina necesaria para evitar la propagación del COVID-19", agregó el humorista.

"Siempre he abogado y abogaré por la disciplina para parar en seco la propagación de la epidemia y poder ver decrecer las estadísticas en nuestro país. Es prioritario", aseguró.

Desmintiendo versiones de que su arresto había tenido motivaciones políticas (el humorista es un crítico habitual de algunas descabelladas decisiones gubernamentales, como los altos precios de productos alimenticios, las nuevas tiendas de divisas o el anuncio de nuevas medidas económicas), Toirac se limitó a comentar que su arresto había sido breve: "tres horas después del incidente estaba nuevamente en casa, sereno y alegre", aseguró.

"Estoy obligado a publicar esta nota (y no responderé preguntas ni públicas ni privadas al respecto), porque la bola está creciendo interminablemente y no es cierto que haya tenido substrato político ni que aún esté preso. Todas las publicaciones que lo afirman lo hacen sin el menor sustento de verdad", concluyó, luego de agradecer "a los que buena fe se han preocupado por el tema".

El mes pasado, el humorista cubano ripostó en las redes sociales al ataque de un periodista oficialista que, según denunció el actor, “desbarró olímpicamente tildándome de cuanto se le ocurrió”.