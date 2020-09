Creador de la serie animada Yesapín García pide ayuda para tratar su cáncer en Estados Unidos

El creador de las populares series animadas cubanas Yesapín García y Dany y el Club de los Berracos, Victor Alfonso Cedeño, pidió ayuda en sus redes sociales para tratarse en Estados Unidos un cáncer que lo aqueja desde 2018.

"Me siento como si tuviera una bomba de tiempo dentro de mí que puede explotar en cualquier momento", confesó. "Podría perecer hasta de una infección por la falta de medicamentos que se vive por estos días, y mi sistema inmunológico se debilita a causa de una poca variada alimentación. Soy un joven que me he dedicado a brindar alegrías a niños y no tan niños a través de mi obra audiovisual y tengo mucho más para ofrecer".

Alfonso explicó en un texto en su cuenta de Facebook que hace dos años se le diagnosticó un condrosarcoma en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de Cuba, pero que el tumor ya llevaba tres años creciendo dentro de él.

En agosto de ese año se sometió a una cirugía en la que le realizaron una hemipelvectomía grado tres, y reconstrucción uretral y de vejiga.

A pesar de los tratamientos radicales, el cáncer regresó a principios de este año y en marzo "me vuelvo a someter a una operación, esta vez con complejas reconstrucciones nuevamente por accidentes quirúrgicos", seguida de radioterapia.

Lamentablemente, el tumor ha regresado y otros tumores nuevos aparecieron en su organismo, en la zona de la operación anterior.

"Los médicos me informan que mi caso es inoperable, que tendrían que picarme por la mitad. Sólo pueden proporcionarme seguimiento y me orientan que vaya a casa a esperar lo peor. No pueden hacerme un estudio y he quedado prácticamente desamparado sin tratamiento ni medicamento efectivo", escribió en Facebook.

"Les cuento que el Condrosarcoma es una rara enfermedad que sólo afecta al 1% de los pacientes con cáncer. En Cuba no se estudia patológicamente ya que no cuentan con los marcadores tumorales para conocer el subtipo, lo cual determinaría un tratamiento. Sólo aplican cirugía mutilante y radiaciones, o sueros como última opción para paliar dolores, pero el Condro no reacciona a esto, sólo crece y se multiplica sin detenerse. Se necesita un análisis profundo de las células tumorales y un estudio preciso de imagen", prosiguió.

Victor pidió ayuda para poder viajar a Estados Unidos y tratar su compleja condición médica en instituciones que ofrecen "una novedosa radioterapia de protones y pueden brindar atención personalizada y medicina genómica traslacional o de precisión a través de ensayos clínicos en fases avanzadas para conocer a qué medicamento puede responder el sarcoma".

"Yo necesito ayuda. Necesito ayuda para los trámites de inmigración en estos tiempos de COVID y obtener visado humanitario de urgencia para que me acoja alguna de estas u otras instituciones como voluntario para ser partícipe de ensayos clínicos. Acá en Cuba me han mandado a casa a esperar una muerte cercana, sólo pueden ayudarme con cirugías paliativas a medida que empeore la situación o en caso de que ocurra la metástasis pulmonar u otras afectaciones", añadió.

Para que Victor pueda albergar esperanzas con un tratamiento innovador, el factor tiempo es imprescindible, ya que las células tumorales han ido mutando después de cada cirugía y se han vuelto más agresivas.

Actualmente, Victor Alfonso, arquitecto devenido animador autodidacta, continúa trabajando en la 3ra y 4ta temporadas de Yesapín García, la miniserie Listo Calixto, y la segunda temporada del Club de los Berracos.