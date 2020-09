La Diosa sale en defensa de Susana Pérez: "Ella no tiene que agradecer nada"

La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, mejor conocida como La Diosa de Cuba, salió en defensa de la actriz Susana Pérez, luego de que una persona la tildara de ingrata por no agradecer a Cuba por sus logros.

"Yo personalmente la admiro muchísimo. Para mí es una de las mejores artistas que hemos tenido en Cuba, no que ha dado este país, porque los artistas se hacen ellos", expresó.

La Diosa se refirió directamente al usuario que había criticado a Susana, cuyo nombre en redes es Mambí Cubano y vive en Miami.

"¿Quién c*** es el mambí ese para estar arremetiendo contra Susana Pérez? ¿Qué tú haces en Miami? Yo me pregunto ¿qué tú haces allá? ¿Cómo es que tú no estás aquí cogiendo los apagones y las colas? ¿Qué tú haces tratando de desacreditar a una artista como Susana Pérez. Tú eres un falta de respeto", dijo La Diosa.

La cantante aseguró que en Cuba "nadie te regala nada", sino que hay que nacer con talento y así y todo luchar mucho por salir adelante con un salario miserable.

"Susana Pérez es un tronco de actriz y no va a haber otra como esa (...) Ella hubiese sido actriz si hubiera nacido en China, en Estados Unidos, donde quiera. Lo que ella ha logrado lo luchó ella. ¿Quién eres tú Mambí para intentar ensuciarla?", dijo visiblemente molesta.

Susana Pérez ha recibido múltiples ataques en los últimos tiempos, por sus abiertas críticas contra el régimen cubano y, más recientemente, por poner su voz en un anuncio de la campaña electoral del presidente estadounidense Donald Trump.

La reconocida actriz ha sido tildada de excubana y de "víctima de patas flojas" por la prensa oficialista cubana y cubanos desde la isla la han acusado de traicionar el cariño del pueblo.

Susana aseguró que su amor por ese público sigue intacto y que solo quiere que despierten, como mismo lo hizo ella cuando salió de Cuba.

"Yo los estoy alertando de que despierten porque salir de Cuba para mí fue abrir los ojos y comprender una serie de cosas que allí no las puedes comprender. Es tanta la propaganda, la mentira y el adoctrinamiento que no lo puedes comprender, tienes que alejarte y el mundo no se acaba en el muro del malecón, el mundo comienza en el muro del malecón", dijo durante una entrevista en junio.