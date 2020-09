Padura: "En Cuba los más preparados son los que más emigran"

Leonardo Padura aseguró que los jóvenes cubanos más preparados son los que más emigran en la isla. Este y otros temas son tratados en su nueva novela Como polvo en el viento.

El escritor cubano ofreció una entrevista a EFE en la que comenta varios temas de la realidad social cubana que se visibilizan en su más reciente obra.

Como polvo en el viento se centra en la historia de El Clan, un grupo de amigos en La Habana de la década de 1980 que emigran y cada uno lleva un camino e historia de vida singular.

Según indica Padura su generación fue homogénea, con experiencias, comportamientos y proyecciones muy similares, pero en 1990 hubo una ruptura en la sociedad cubana a partir de la crisis económica.

"Hoy encuentras todas las posibilidades: desde quienes quieren estudiar hasta quienes quieren hacer un negocio; los que quieren quedarse y los que quieren irse; los que piensan una cosa del sistema y los que piensan otra. Ha habido una diversidad de expresiones en las nuevas generaciones y lo que ocurre de manera bastante frecuente es que los jóvenes más preparados son los que más tienden a emigrar. Eso es una pérdida que sufre el país, la patria y es muy difícil de recuperar", indicó en la entrevista.

En cuanto a si puede generar polémica esta novela Padura indicó que la literatura no es para lograr un consenso, sino para reflejar una realidad y puede haber valoraciones que a determinadas personas no les resulten amables, pero aseguró que en su libro "no hay ninguna mentira".

Los personajes de la novela viven el exilio de distintas maneras, en este sentido el escritor señaló que siempre el éxodo entraña desarraigo, aun cuando se asume de la mejor manera, cuando va bien económicamente y cuando las personas se sienten sentimentalmente satisfechas.

Al preguntarle sobre la Patria como un concepto omnipresente en el texto, Leonardo considera que se entiende como ese lugar con el que uno se identifica sentimental, espiritual, culturalmente.

"No tiene reemplazo porque esa identificación es permanente, te convierte en lo que eres. Tú puedes ser un cosmopolita, tener una visión muy universal del mundo y vivir en cualquier parte, pero perteneces a un lugar. Cuando me preguntan, ¿por qué no te has ido?, ¿por qué te quedas en Cuba?, respondo que me quedo porque sería muy difícil para mí ser otra cosa que no sea un escritor cubano", indicó a EFE.

También se refirió al concepto de apátrida. En este tema el escritor tomó el camino de la significación burocrática del término para responder. Trajo la anécdota de la "salida definitiva".

"Salías de Cuba y perdías todos tus derechos y tu ciudadanía excepto cuando querías regresar, que tenías que sacar un pasaporte y un permiso para poder entrar. Podía ser bastante lacerante tener que convertirse en un apátrida", señaló Leonardo.

En cuanto a la persecución a quienes piensan diferente en Cuba, el novelista cubano considera que es un tema muy complicado porque al no cambiar el sistema político-económico da la impresión de que la sociedad cubana no ha cambiado.

"Yo creo que en 1989-91 se produce un corte muy profundo en la evolución social. A principios de los 90 comienza el llamado eufemísticamente período especial, una profundísima crisis económica que provocó una profundísima crisis social. Ni de una ni de la otra hemos salido. Seguimos arrastrando consecuencias y presencia de esas crisis. De todas formas esa crisis ha provocado un cambio en la sociedad cubana" asegura Padura.

EFE también preguntó al escritor las posibles razones por las que el nombre de Fidel y Raúl Castro no se mencionan. Padura alegó que todo lo que sucede en la historia de Cuba parte de un proceso que estuvo liderado y marcado por el pensamiento y la figura de Fidel Castro.

"Lo que no es necesario decirlo no hay que decirlo. En la peculiaridad cubana hay que saber hasta qué punto avanzar en lo explicativo o dejar que sea algo que sorprenda en la propia lectura.

Esta novela le tomó más de dos años de trabajo de investigación a Padura y se desarrolla en diferentes escenarios. El libro ya está disponible en España y próximamente comenzará a comercializarse en Latinoamérica, mientras en Cuba circula como una copia pirata en PDF.