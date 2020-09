Youtuber cubana Ruhama Fernández recibe una amenaza telefónica

La youtuber cubana Ruhama Fernández compartió en sus redes sociales un audio en el que se escucha a un hombre amenazarle e indicarle que se quede encerrada en su casa "porque la cosa no está buena".

La llamada, de unos escasos segundos, se hizo desde un teléfono desconocido, según las imágenes de captura de pantalla que compartió Fernández internet.

"Estos son los mecanismos que usa esta dictadura para amedrentarnos, cuán temerosos están que me tienen que amenazar", escribió en Twitter la chica de 21 años.

Horas antes de que recibiera las amenazas, Fernández hizo una directa desde el techo de su vivienda en el que denunció que un hombre, presuntamente de la Seguridad del Estado, le vigilaba desde la esquina del barrio.

No es la primera vez que este hombre la vigila, contó la joven cubana a través de Facebook, mientras el represor se escondía en una bodega ya que es amigo del administrador de ese local de comercio. El asedio tuvo lugar un día antes de la cita opositora para celebrar La Marcha de los Girasoles.

"Si en estos días ven una desconexión total del internet en toda Cuba, no lo duden, se rompió el corojo. Será la señal de la sangrienta lucha que se estará librando acá dentro", escribió en Twitter.

Esta semana el DTI citó a Ruhama Fernández, presumiblemente por sus críticas en internet al régimen cubano.

"Quiero dejar constancia de que NO HE COMETIDO NINGÚN DELITO, decir la verdad no es un delito aunque en mi país lo quieran ver así. Soy una simple joven cubana que quiere lo mejor para mi país y este es el resultado. Muchas gracias de antemano por el apoyo", sostuvo la joven.

Tras el interrogatorio, denunció en internet que le obligaron a desnudarse, para comprobar que no llevaba ningún micrófono.