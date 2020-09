Cubanos alrededor del mundo participaron en la Revolución de los Girasoles

Ciudadanos cubanos radicados en varios países participaron el martes en la llamada ‘Revolución de los Girasoles’, una iniciativa pacífica que reclama el regreso de la democracia en la Isla.

Los cubanos dieron respuesta al llamado de la plataforma ciudadana Cuba Decide y de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), y se lanzaron a la calle a exigir el cese de la dictadura castrista.

Justo el 8 de septiembre, día en que se venera a la Virgen de la Caridad del Cobre, Santa Patrona de Cuba, numerosos grupos de emigrantes se volcaron a reclamar libertades políticas, económicas y sociales para sus compatriotas.

En Estados Unidos varios activistas protestaron frente a la embajada del régimen en Washington D.C.

Uno de ellos fue el pastor bautista Mario Félix Lleonart, director del Instituto Patmos, quien acudió a exigir la libertad de los presos políticos cubanos.

Según explicó a Martí Noticias, aunque el abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces fue liberado, aún hay muchos presos de conciencia en las prisiones en la Isla.

También se concentaron en Tampa, Florida.

En París, muy cerca de la Torre Eiffel, cuatro manifestantes enarbolaron carteles en francés y en español contra la represión y contra la dictadura.

"Nos reunimos cuatro amigos, cuatro cubanos para contar nuestras experiencias y apoyar el cambio en nuestro país que sufre una dictadura de un solo partido comunista y un solo apellido (Castro) por mas de 60 años. No + dictadura. No + ignorancia politica y a decir lo que se piensa. No + miedo. Libertad y democracia para Cuba", expresó Yoeloy Eloy Cuesta en su muro de Facebook.

En la misma red el usuario nombrado ‘Movimiento: Acciones por la Democracia’ documentó algunas de las protestas ocurridas en países como Perú, Canadá, Francia y Suecia.

“Cubanos en Edmonton a favor de una Cuba democrática y digna; sin hambre ni pobreza ni represión ni discriminación política. Por una Cuba donde sus hijos tengan futuro y prosperidad, donde puedan pensar y hablar sin miedo. Cubanos, es hora de sacudirnos el cáncer comunista”, comentó el grupo junto a las imágenes del acto celebrado en esa ciudad de Canadá.

No muy lejos de allí, en Ottawa, frente a la sede del parlamento, el grupo Cubanos en Libertad transmitió en directo por sus redes sociales la actividad por la Revolución de los Girasoles.

También en Suiza cubanos se reunieron con carteles, banderas y música para exigir el cese de la represión en su patria.

En Cuba, varios opositores fueron detenidos antes de que pudieran efectuar alguna manifestación.