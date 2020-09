Alan Gross reta a Trump a que le llame perdedor en su cara

El estadounidense Alan Gross, quien pasó cinco años prisionero en las cárceles de Cuba, retó al presidente Donald Trump ha llamarlo perdedor en su cara.

“Señor Presidente, ¿por qué no me llama ‘mamón’ o ‘perdedor’ en mi cara? Tú no sabes nada. Eres un fraude, un estúpido fraude”, escribió en su muro de Facebook, junto a dos imágenes suyas: una con su uniforme del ejército de 1969, y otra mientras estaba preso en la Isla.

Gross respondió así a un reciente artículo publicado en la revista The Atlantic, en el que se acusaba a Trump de haber hablado con desprecio de los militares norteamericanos capturados o muertos en combate, a quienes calificó de ‘perdedores’ o ‘fracasados’.

En declaraciones exclusivas a CiberCuba, el expreso por espionaje confesó: “Tengo algo más que ira. Trump es un hombre muy peligroso que causa estragos en Estados Unidos y el resto del mundo”.

Pese a que el mandatario empleó varios tuits para desmentir haberse referido así de los militares, asegurando que “nunca” ha llamado a los soldados caídos “nada que no sea héroes”, The Atlantic ha asegurado que ese reportaje fue apenas la punta del iceberg.

“Espero que se publiquen más informes sobre esto y se confirmen nuevas piezas de información en los próximos días y semanas”, dijo Jeffrey Goldberg, editor en jefe de la publicación, en una entrevista con la cadena CNN.

“Tenemos una responsabilidad y la vamos a hacer independientemente de lo que él diga”, añadió.

Trump y sus seguidores han criticado a la revista por basar su información en cuatro fuentes anónimas.

Como respuesta, Goldberg afirmó que esa es la vía que tienen los medios de prensa para poder descubrir historias que ocurren a puerta cerrada.

“Todos tenemos que utilizar fuentes anónimas, especialmente en un clima en el que el presidente de Estados Unidos intenta intimidar activamente”, recalcó.

“Estas no son personas anónimas para mí”, agregó.

Algunos aspectos del relato de The Atlantic fueron confirmados por CNN, también mediante fuentes que prefirieron guardar su identidad.

Por su parte, Trump describió el artículo como un “intento vergonzoso de influir en las elecciones de 2020”.

“The Atlantic Magazine está muriendo, como la mayoría de las revistas, por lo que inventan una historia falsa para ganar algo de relevancia. Historia ya refutada, pero esto es a lo que nos enfrentamos. Al igual que el dossier falso. ¡Luchas y luchas, y luego la gente se da cuenta de que fue un fraude total!”, expresó en Twitter.