Yomil reconoce que entre él y Jorge Jr. "sí hay una guerra declarada y sí pasó a mayores"

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo reconoció a través de sus redes sociales que sí "hay una guerra declarada" entre él y Jorge Jr., de Los 4, y que "sí pasó a mayores".

"Mucha gente no tiene noción de todas las cosas que pasaron, eso solamente lo sabemos nosotros dos. Ustedes saben lo que ha salido en las redes sociales, pero había muchas cosas por atrás", reconoció Yomil, que a pesar de tener rencillas con el director de Los 4 y con Chocolate, no suele dedicar sus redes sociales ni su música a las habituales tiraderas del género urbano cubano.

Yomil contó que se había encontrado a Jorge Jr. en una gasolinera, que intercambiaron algunas palabras y se comportaron civilizadamente, lo cual es una muestra de que, aunque existan enfrentamientos, los exponentes del género están madurando.

"Hace tres años ese encuentro no hubiera sido como fue antier, ese encuentro no se sabe cómo hubiera sido", aseguró el integrante de Yomil y El Dany.

Yomil aprovechó para referirse a la reciente pelea que protagonizaron El Úniko y Chocolate con El Taiger en el Festival de Reggaeton de Nueva Jersey, y aseguró que a pesar de ese incidente, en el género urbano cubano sí está comenzando un proceso de unión y crecimiento.

El reguetonero dijo que han pasado muchas cosas entre los exponentes y que son situaciones que hay que ir limando con el tiempo, pero que es notable la madurez y la voluntad que se está generando.

"Sí les puedo decir que se está logrando esa unión, todavía existen las desavenencias entre muchos, pero eso se va a ir quitando. La unión del género no se puede lograr en un día ni de la noche a la mañana", expresó.

Yomil también dijo que los problemas personales entre los reguetoneros hay que dejar de expresarlos en las redes y hacerlo de frente, porque las redes solo agrandan los problemas y "esto no se basa en quien sea el más guapo, si no el que sea el más correcto".

"No se falten el respeto, no lo lleven a las redes sociales, resuélvanlo internamente, cualquier confusión que haya entre ustedes no la lleven a las redes sociales que eso se ve muy feo, y tomen como ejemplo el caso mío y de Jorge Hernández Carvajal [Jorge Jr.], él por su lado y yo por él mío y sin faltas de respeto", sostuvo.

El artista retomó un consejo que dio a sus seguidores a raíz del asesinato de un joven en la playa de Mar Azul, y aseguró que "la guapería no es de pillos, sino de bobos".

