Pitbull, Becky G y De La Ghetto estrenan el sensual videoclip del remix de "Mala"

¡Ya está aquí el videoclip de Mala (Remix)! Dos meses después de estrenar la nueva versión de su tema Mala, Pitbull lanzó este miércoles su correspondiente trabajo audiovisual en compañía de la estadounidense de orígenes mexicanos Becky G y el cantante urbano estadounidense de ascendencia dominicana y puertorriqueña De La Ghetto.

El cantante de orígenes cubanos continúa apostando por la música latina y la unión entre sus exponentes, y tras incorporar a De La Ghetto en la canción Mala, quiso darle aún más proyección al tema con un videoclip en el que Pitbull y Becky G sacan su lado más sensual.

Mientras que a Mr. 305 le vemos rodeado de bailarinas a lo largo de las imágenes, la joven artista aparece con diferentes atrevidos conjuntos bailando o cantando.

"Pitbull y yo nos conocemos desde hace años y él siempre ha sido como familia. Gracias por tu apoyo a lo largo de los años!", expresó Becky G al promocionar este nuevo lanzamiento en sus redes sociales.

Cabe recordar que los artistas tienen en su lista de colaboraciones varias canciones juntos.

En 2014, la reguetonera contó con él para su tema Can't get enough y dos años más tarde demostraron que la química fluye entre ellos en Superstar, un tema que interpretaron en la final de la Copa América Centenario.

La versión original de Mala fue estrenada el año pasado y solamente contó con la voz de Pitbull y Becky G. Es una de las 15 canciones que forman parte del último álbum de Mr. Worldwide, Libertad 538.

El título de este trabajo discográfico de Pitbull es un homenaje a su padre y hace referencia al número de personas que ayudó a traer desde Cuba a los Estados Unidos en la época del Mariel en 1980.

El disco también incluye otros sencillos junto a otros artistas como Mueve la cintura junto a Tito El Bambino y Guru Randhawa o Winning, con los cubanos Yomil y El Dany.

¿Qué te parece el nuevo clip musical de Pitbull, Becky G y De La Ghetto?

