Cubano se cose la boca antes de interrogatorio policial

El cubano Hayro Labori se cosió la boca luego de ser citado a un interrogatorio por las autoridades policiales de la Isla.

Labori tiene un proyecto social que consiste en un gimnasio, donde asisten todas aquellas personas que deseen sin diferencias políticas y de manera gratuita.

Este 10 de septiembre lo visitó un represor de la policía identificado como Raúl para decirle que este viernes debía estar en la mañana en la policía de Nueva Gerona, donde ya se había presentado el pasado 4 de septiembre.

"No temo ir porque delito no he cometido ninguno. No pienso hablar una palabra con ninguno de estos represores, delincuentes, corruptos. Ellos saben mi manera de pensar y mi manera de manifestarme, y eso no lo van a cambiar así me torturen y hagan lo que hagan conmigo", declaró el cubano antes de ir al interrogatorio.

Como mismo dijo, Labori prefirió coserse la boca a hablar con las autoridades cubanas.

Luego de presentarse en la estación policial, el cubano agradeció a todos los que le apoyaron: "Ya me encuentro en casa, es evidente de que el régimen quiera doblegar mediante la coacción, lo que les puedo decir es que no hablé ni una sola palabra con estos policías delincuentes. ABAJO LA DICTADURA".

Hayro Labori se cose la boca días después que también lo hiciera el artista y disidente cubano Maykel Osorbo, quien lo hizo a modo de protesta por el acoso y represión constante que sufre por parte de la dictadura y la Seguridad del Estado.

La acción de coserse la boca la han usado como protesta muchos cubanos. El pasado año lo hizo un joven de la Isla en el Centro de Procesamiento de ICE en Pine Prairie, en el estado de Louisiana, para expresar su inconformidad con su proceso de asilo político.