Madre cubana lleva 4 meses varada en Angola y no la dejan regresar a Cuba con sus niños

Emilia Melissa da Costa, cubana de 29 años de edad, está entre los centenares de cubanos varados sin poder entrar a Cuba a causa del cierre de las fronteras del país, que el Ministerio del Interior (MININT) prefiere llamar “regulaciones” por el coronavirus.

Madre de tres hijos de 1, 7 y 9 años, esta cubana se encuentra atrapada con su hijo menor en Angola sin que las autoridades consulares cubanas le hayan ofrecido ninguna solución a su caso, según ha comentado a CiberCuba por correo electrónico.

Melissa viajó a Angola por motivos personales y tenía pasaje de vuelta a Cuba hace cuatro meses, para el 1 de abril, pero las fronteras cubanas estaban cerradas desde el 24 de marzo aunque esta semana el MININT ha asegurado en su web que cerró el 2 de abril.

Esta madre, que lleva seis meses sin ver a dos de sus tres hijos menores de edad, no comprende cómo el Consulado de Cuba en Angola no atiende su caso. El 17 de abril supo que había salido un vuelo humanitario para Cuba, pero a ella no le avisaron.

Melissa no ha dejado de enviar correos al consulado explicando su situación e incluso ha ido varias veces en persona a pedir clemencia para que le dejen volver con sus hijos a Cuba, pero la respuesta es que no pueden hacer nada por ella.

Su situación es desesperada. Al tiempo que lleva sin ver a sus dos hijos, se suma la preocupación de tenerlos al cuidado de su madre en Cuba. La abuela de los menores padece de los nervios y además cuida de sus padres, postrados en cama. Para colmo de males, los hijos de Melissa también han estado enfermos durante su ausencia.

“Me encuentro en un país desconocido, sola, sin trabajo y con un bebé, y ahora mi país me dice que no puedo entrar. Ya he escrito a Granma, Cubadebate, MINREX, Cruz Roja y al Consulado de Cuba en Angola. Solo son respuestas negativas”, se queja Emilia Melissa.

Los funcionarios del Consulado de Cuba en Angola le dicen siempre que ellos no pueden hacer nada por ella, que tendría que esperar a que Angola abra la frontera. Según Melissa, el ministro de Transporte del Gobierno angoleño anunció esta semana en el noticiero que Angola abrirá las fronteras el 21 de septiembre, pero la respuesta que le ha dado el consulado es que no puede viajar aunque abran. "Cuba no me deja entrar”, recalca.

“¡Mis hijos me necesitan!”, implora angustiada esta madre cubana que no entiende por qué no recibe ayuda consular. “Es un abuso de poder del Gobierno y un abuso para con nosotras, las madres. Pido ayuda porque ya no puedo más. Estoy desesperada y, como yo, hay miles de madres igual a mí”, escribe Emilia Melissa da Costa.

De momento no hay fecha para la reapertura de las fronteras cubanas. La aerolínea Copa Airlines aseguró a CiberCuba que la Isla permanecerá cerrada al menos hasta el 30 de septiembre.

La evolución epidemiológica de la Isla no invita a pensar que la normalización del tráfico aéreo en Cuba está a la vuelta de la esquina. Este viernes, el Ministerio de Salud informó de 42 nuevos casos, de los cuales, casi la mitad (18) se han detectado en La Habana.

Desde la Dirección de Inmigración y Extranjería del MININT han advertido de que las fronteras no se abrirán hasta que la capital recupere la normalidad. Aerolíneas como Iberia aseguran que sólo podrán retomar sus vuelos comerciales cuando las autoridades cubanas levanten las restricciones.