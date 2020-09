El MININT dice ahora que la frontera de Cuba no está cerrada sino "regulada"

El Ministerio del Interior de Cuba (MININT) se desdijo ayer una vez más y aseguró en un comunicado colgado en su web que la frontera de Cuba no está cerrada, sino "regulada". Se vale, de esta forma, del mismo término que usa para denegar la salida del país a opositores al Partido Comunista.

En las últimas semanas el MININT se ha convertido en la diana de las críticas de centenares de cubanos varados en Rusia, España, México, Colombia, Perú o Panamá, que no pueden regresar a la Isla porque la Dirección General de Inmigración y Extranjería no les permite subir a un vuelo humanitario.

Desde que La Habana retrocedió a la fase de transmisión autóctona limitada al menos un avión de Iberia ha volado vacío hacia la Isla pese a que son muchos los viajeros residentes en Cuba que están varados en Madrid, viviendo en condiciones que rozan el riesgo severo de pobreza.

En un comunicado publicado en su web, el MININT ofrece explicaciones y respuestas “a algunas de las principales inquietudes recibidas, respecto a la salida del país”, en alusión al aluvión de llamadas que están recibiendo de personas con familiares gravemente enfermos o con hijos menores de edad en situación de abandono, a los que no permiten la entrada a la Isla.

Según responde el Ministerio, la frontera no está cerrada, sino que se encuentra regulada a consecuencia de la pandemia de la Covid-19, que este jueves sumó otros dos fallecidos y 92 positivos, la segunda cifra más alta desde que empezó la pandemia. Las medidas como el permiso de salida que nuevamente se exige para viajar, se deben, según el MININT, a la prevención y el control del virus, “para evitar su propagación”. Sin embargo, este punto no convence a quienes quieren salir del país para emigrar definitivamente.

Al eufemismo de negar que las fronteras cubanas estén cerradas sino "reguladas" se sumó ayer la recomendación del MININT para que los cubanos transformen el eslogan "Quédate en casa" por un "Quédate en tu país".

Ciudadanos regulados

Para las autoridades migratorias cubanas, los nacionales residentes en Cuba que mantengan su residencia habitual en el exterior podrán viajar sin traba alguna y solo tendrán que gestionar su pasaje con las aerolíneas.

Estas personas “no requieren presentar en frontera documento alguno como constancia”, se especifica en la nota del ministerio. No obstante, “se le sugiere contactar con la línea aérea o la embajada del país de destino, a efectos de gestionarse su salida en vuelo humanitario”.

Esta información ofrecida por el MININT difiere de casos de ciudadanos cubanos a los que no se les ha autorizado la salida, a pesar de residir en otro país, como el del doctor Lidier Hernández Sotolongo, quien no puede regresar a Uruguay, donde reside junto a su familia hace más de tres años.

En una situación inversa están muchos otros cubanos, como el grupo de 80 personas que solicitaban ayuda al Gobierno de Cuba para volver desde Chile en un vuelo humanitario, o los de Rusia que se encontraban en parecida situación.

También son varios los casos humanitarios que los consulados de Cuba rehúsan atender, como el de Nodian Campos, Roxana o una madre cubana que, junto a otros compatriotas como Soraide, Gretchen y Katia, se encuentran varados en Colombia.

En declaraciones a CiberCuba, esta última persona se preguntaba el 27 de agosto por qué volaba un avión vacío a La Habana a recoger turistas colombianos y no los dejaban regresar en él. "Los extranjeros sí pueden llegar a los Cayos. Yo me pregunto ¿y por qué nosotros no?", escribía. "Somos alrededor de 40 cubanos varados en Colombia sufriendo de estrés y de todo lo imaginable. ¡Por favor aboguen por nosotros... Vuelo Humanitario!"

Según la nota del MININT, “la regulación se mantendrá vigente hasta tanto el Grupo Temporal Nacional para la prevención, el enfrentamiento y control de la COVID-19, adopte nuevas decisiones”. O sea, hasta que se “desregulen” las fronteras.