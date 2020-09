Cuba mantendrá sus fronteras cerradas hasta el 30 de septiembre, según Copa Airlines

La aerolínea panameña Copa Airlines ha asegurado este sábado a CiberCuba, a través de Twitter, que las autoridades de la Isla mantendrán las fronteras cerradas hasta el 30 de septiembre.

Esta situación ha llevado a la compañía de Panamá a aplazar a octubre la reanudación de sus vuelos comerciales a la Isla, pese a que en un principio anunció que las retomaría este 4 de septiembre.

En todo caso, desde Copa aclaran que las operaciones que se realicen dependen siempre de la autorización que dé cada país.

Mensaje de Copa Airlines recibido a través de Twitter. Foto: CiberCuba

Otras fuentes oficiales de la compañía Copa Airlines aseguran a CiberCuba que la aerolínea tiene programados vuelos comerciales en septiembre los viernes y sábados de cada semana aunque dijeron que hay que contar con que "los gobiernos están imponiendo nuevos requisitos o extendiendo la suspensión de vuelos".

Cuba mantiene sus fronteras cerradas desde el 24 de marzo por coronavirus. En la página de Facebook del aeropuerto José Martí, las autoridades cubanas han asegurado este 2 de septiembre que el país no abrirá su tráfico aéreo hasta que La Habana entre en fase tres de recuperación. Hasta entonces, sólo entrarán vuelos humanitarios y con carga.

Cuba asegura que abrirá sus fronteras cuando La Habana entre en fase tres. Foto: CiberCuba

La situación epidemiológica de la capital cubana no parece indicar que la reanudación de los vuelos comerciales sea inminente. La Habana, a día de hoy concentra la mayor cantidad de positivos por coronavirus: 582 de 677 en el país.

A finales de este mes de agosto de 2020 Copa Airlines solicitó a las autoridades cubanas permiso para volar a la Isla, pero el Gobierno de Cuba no contestó inmediatamente. Desde la compañía no descartaban que no les permitieran aterrizar con pasaje y avanzaron a este diario su disponibilidad para volar con aviones vacíos y regresar con ellos cargados.

Algo similar ha ocurrido este sábado 5 de septiembre con la aerolínea española Iberia, que voló sin pasajeros a La Habana y regresa este domingo con las butacas ocupadas.

Este sábado fuentes de Copa adelantaron a CiberCuba que las autoridades de la Isla no les han dado, hasta el momento, el permiso solicitado para volar a Cuba desde Panamá. Fuentes de la aerolínea dan por hecho que a partir del 12 de octubre no será necesario pedir este tipo de autorización, en primer lugar a Panamá y, en segundo lugar, a Cuba porque para entonces barajan la posibilidad de que se pueda volar con normalidad.

Cubanos varados en Panamá

Una cubana varada en Panamá desde hace cinco meses se ha puesto en contacto con este diario para lamentar que las autoridades cubanas se comporten de forma "macabra" impidiendo el regreso de sus nacionales a la Isla.

"En vez de hacer como hace cualquier país del mundo y dejar entrar a sus residentes y nacionales, para ellos es más fácil dejarnos por ahí, botados, como animales. Nosotros los cubanos actualmente estamos más maltratados por ese gobierno cochino y corrupto que los mismos animales porque por lo menos los animales tienen defensores a nivel mundial. Mira, nosotros ni eso y todo ronda en el maldito comunismo. Mira a Venezuela. Ese país tiene la misma historia de Cuba de hambre miseria, familias separadas y todo lo malo del mundo", comentó a CiberCuba por correo electrónico desde Ciudad de Panamá.

Hasta finales de julio la aerolínea Copa había realizado cuatro vuelos humanitarios a Cuba con salidas desde Panamá, después de conseguir los permisos de los gobiernos de ambos países.

Además, hasta esa fecha habían organizado un quinto vuelo humanitario a Cuba desde Bogotá (Colombia), aunque utilizando la aerolínea 'low cost' Wingo, que pertenece a la compañía.

CiberCuba ha preguntado a Wingo si tiene previsto volar estos días a la Isla y contestaron este jueves 3 de septiembre que en estos momentos no contemplan operar vuelos humanitarios a Cuba.

Respuesta de Wingo a CiberCuba, a través de Twitter. Foto: CiberCuba

Son muchos los cubanos varados en Panamá o Colombia que están a la espera de vuelos humanitarios de Copa Airlines o de la reanudación de las operaciones comerciales para regresar a la Isla.