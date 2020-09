Músico cubano aclara a Chocolate MC por qué no puede ser el Benny Moré de estos tiempos

Chocolate MC generó una controversia en redes sociales al proclamarse recientemente "el Benny Moré de estos tiempos". Su declaración ha tenido incontables reacciones, entre ellas la del percusionista cubano Yoandy San Martín Trujillo.



El músico se tomó el tiempo para explicarle con detalle al Rey de los Reparteros por qué él no puede ser el Benny de estos tiempos.



En primer lugar, el artista explicó que "hay una línea divisoria, profunda y bien definida entre popularidad y hacer buena música o buen arte".



"Benny no solo era popular sino que hacía música de otro nivel a tal punto que hoy las nuevas generaciones todavía seguimos escuchándolo, aprendiendo y creciendo con sus canciones, sus arreglos orquestales y su proyección escénica", destacó.



Otro factor que consideró San Martín Trujillo fue la "clase", que es algo con lo que se nace y que no se puede forzar "ni tirándose un millón de dólares arriba, eso es natural y viene con la persona, viene con su alma y la manera de proyectarse al mundo. Benny no solo se vestía bien, tenía clase y gracia".

Además, está el contenido de las letras. Las del Benny "reflejaban una cultura, un país, un modo de vida, el amor hacia la mujer y la valorizaba".



"Las tuyas solo reflejan la mentalidad de un sector de la sociedad, por ende no todos los cubanos se ven representados en ti y mucho menos eres un orgullo nacional", subrayó.



"El Benny cantaba a viva voz arriba de una big band y su voz se escuchaba por encima de la orquesta y no desafinaba, además que si lo soltabas a improvisar había que mandarlo a callar .Gritando detrás de un autotunes y un vocoder en el estudio y doblando la voz que va saliendo por detrás en la pista que lanza el dj en los conciertos en vivo, así cualquiera canta bro", aseguró San Martín.

Por último, y "la más importante": "Fue un hombre con muchos valores, sencillo, respetuoso y correcto, y tú, por lo poquito que he visto de ti, estás muy lejos de eso".

Después de que hace unos días revolviera las redes sociales proclamándose el Dios del Trap en Cuba, Chocolate volvió a lanzar una bola de fuego virtual al decir que, "aunque les cueste aceptarlo, yo soy el Benny Moré de estos tiempos".

El revuelo fue tal que el intérprete de Bajanda y El Palón Divino tuvo que inhabilitar los comentarios en la publicación.

