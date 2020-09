El doctor Fauci asegura que el regreso a la normalidad podría demorar hasta finales de 2021

El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, advirtió que un regreso a la normalidad que había antes de la pandemia, podría extenderse hasta finales de 2021, pese a la posibilidad de que las vacunaciones comiencen a fines del presente año.

Fauci aseguró que hará falta un periodo largo para la vuelta a la normalidad después de la vacuna. “Se necesitarán meses para tener un paraguas de inmunidad en las comunidades y no tener que preocuparnos por la trasmisión de la enfermedad”, dijo el experto.

Para Fauci, será necesario esperar hasta fines del próximo año para comenzar a apreciar algo que se aproxime a la realidad existente antes de la pandemia.

“Va a tomar tiempo. Aunque probablemente tengamos la vacuna a principios de año, va a tomar un par de meses hasta que toda la población reciba sea vacuna y creemos un cerco sanitario para protegernos”, explicó, por otro lado, el Doctor Ilán Shapiro, director médico de Bienestar y Salud de la corporación AltaMed.

Por tal motivo, los médicos recomiendan seguir cumpliendo las medidas sanitarias antes y después de la vacuna. Shapiró insistió en continuar obedeciendo las pautas de distanciamiento social, el uso de mascarilla y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, según comentó en un reporte de Univision.

Por amplio margen, Estados Unidos es el país con más personas infectadas por el brote a escala mundial, al presentar 6 millones 470 mil 394 contagios hasta este sábado. También la cifra de muertes es la más elevada, con 193 463 fallecidos. Solo EE.UU. y Brasil han superado los 100 000 decesos a causa de la pandemia originada en la ciudad china de Wuhan.

Sin embargo, en agosto Fauci declaró que no creía que la vacuna se fuera a aplicar de manera obligatoria en el país norteamericano. “No creo que veremos nunca un mandato de vacuna para el público en general”, subrayó entonces el experto en una entrevista virtual con la Universidad George Washington.

“No podemos forzar o intentar obligar a las personas a que se vacunen, nunca lo hemos hecho”, recalcó. Más adelante, Fauci matizó su declaración diciendo que, en algunos lugares de trabajo específicos, como en los pertenecientes al sector de la atención médica, la vacunación sí puede ser obligatoria.

Ese mismo mes, una encuesta de Gallup arrojó que uno de cada tres estadounidenses no recibiría la vacuna contra el coronavirus disponible, aun si fuera gratuita y aprobada por la FDA. El 67 por ciento de los encuestados de raza blanca dijeron que se vacunarían, en contraste con el 59 por ciento de las personas de otras razas.

Diversas encuestas muestran que los ciudadanos afroamericanos son menos propensos a vacunarse, debido a su desconfianza con el sistema de salud pública, en el que durante muchos años han denunciado maltrato y discriminación.

“Tienen derecho a rechazar una vacuna. No creo que necesite un plan de contingencia. Si alguien rechaza la vacuna en el público en general, entonces no hay nada que pueda hacer al respecto. No se puede obligar a nadie a vacunarse”, sentenció Fauci refiriéndose a los recelos de las personas sobre el producto.

De acuerdo con Fauci, si alguna de las potenciales vacunas estuviera del todo lista para principios de 2021, el resultado sería que la pandemia podría estar “suficientemente controlada” al concluir el próximo año.