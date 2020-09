Desalojan a mujeres con hijos tras ocupar edificios para trabajadores del MININT

La policía cubana desalojó de un edificio construido para oficiales del Ministerio del Interior (MININT), a varias mujeres que ocuparon con sus hijos los apartamentos, ubicados en el municipio de San Agustín, en La Habana.

En redes sociales, la periodista independiente Iliana Hernández preció que la construcción se ubica en la calle 234 entre 31 y 33. Allí irrumpió el grupo de mujeres al encontrarse los apartamentos vacíos, asegurando que no tenían casa y no iban a salir de las viviendas.

Captura de publicación en Facebook.

“El régimen compra a los cubanos ofreciéndoles casas para que sean esbirros y trabajen para ellos reprimiendo al pueblo, luego dicen que los mercenarios somos nosotros y que los que luchamos contra la dictadura nos vendemos cuando en realidad ellos son los verdaderos vendidos”, escribió Hernández en Facebook.

En las imágenes compartidas se puede apreciar el despliegue de policías y militares ante el edificio, mientras que en los videos se ve a los oficiales acompañando a las mujeres que llevan niños pequeños en sus brazos.

Los oficiales controlan la entrada principal, por la que desfila una decena de madres con sus hijos, y son conducidas hasta un ómnibus. No es la primera vez que las autoridades tienen que intervenir para hacer salir forzadamente a familias cubanas de sitios donde no se les permite habitar, que viven un déficit de viviendas de largos años.

Recientemente, en julio pasado, el Gobierno de Cuba amenazó con desalojar a más de 100 familias de un asentamiento ilegal situado en las cercanías de la heladería Ward, en el municipio Cerro, La Habana.

Uno de los moradores, Rodelquis Estrada Álvarez, relató que el segundo jefe de la 4ta unidad de policía les advirtió de que, si no se iban, les abrirían un expediente por peligrosidad.

“Esta es mi casa y la voy a defender hasta la muerte, no porque yo sea valiente ni guapo, es porque no tengo opción. De aquí no puedo irme. Muchos de los que estamos aquí si nos quitan la casa vamos a ir a dormir a la Plaza de la Revolución, porque no tenemos otra opción, no la hay”, dijo.

“Aquí llevamos dos años y algo… ¿Qué han hecho Planificación Física y Vivienda que en dos años han dejado que esto prolifere así? Porque aquí hay casi cuatrocientas viviendas… no nos podemos ir porque no tenemos para dónde ir”, recalcó.

Es una historia con bastantes similitudes a lo largo de la isla, tanto por la situación de la vivienda en el país como por la escasa y a menudo nula respuesta de los funcionarios y organismos implicados.

Cuba tiene un déficit superior a las 929 mil 695 viviendas. Holguín es una de las provincias más afectadas en este sentido, con una necesidad de 115 mil 965 casas para cubrir la demanda. La carta magna de Cuba, aprobada por el régimen de La Habana en 2019, señala que el Estado debe garantizar a todas las personas “una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable”.