Inspirado en las tripas, Ulises Toirac sugiere otros diez platos de "alto valor proteico"

El humorista cubano Ulises Toirac sugirió en redes sociales este lunes unos diez platos exóticos de "alto valor proteico" que se consumían fuera del país, luego de que el gobierno anunciara el aprovechamiento de las tripas de cerdos y reses para mitigar la escasez de alimentos en la Isla.

“Me conmueve profundamente el tremendísimo esfuerzo por encontrarnos platos de alto valor proteico en otras latitudes. Yo no he viajado a esos países, pero seguramente la tripa es super codiciada donde quiera que la hayan encontrado. No he viajado, pero... Google es una maravilla y quiero ahorrarles viajes”, dice la publicación de Toirac en Facebook.

“Aquí les sugiero 10 de los mejores platos en ese camino. Sin viajar, vaya... sin gastar esas divisas tan importantes para la economía del país”, expone.

Los platos que el humorista menciona a continuación son la tarántula frita, degustada en Camboya; piel y grasa de ballena "Muktuk" (Groenlandia); huevo con un embrión de 18 días, con pico y huesecitos "Balut" (Filipinas); queso cremoso de Cerdeña, con larvas de mosca "Casu Marzu" (Italia).

A estos se suman las cabezas de cocodrilo (China), pequeños pulpos (pulpos bebés) que son cortados vivos en trozos "Sannakji" (Corea); insectos saltarines de sabor inigualable "Chapulines" (México); testículos de búfalo o toro "Ostras de las montañas rocosas" (EEUU - Canadá); caballitos de mar (China) y las hormigas “culonas”, en Colombia.

“De lo que sí estoy seguro que en cuanto cualquiera de ellos sea plato en Cuba... Se acaban las tarántulas, los búfalos, los pulpos y las hormigas culonas”, asegura Toirac.

“No les des ideas, las de ellos son suficientemente ridículas”, dice uno de los comentarios. “Existen muchos platos exóticos de los que nosotros los cubanos no tenemos cultura. Pero en esos países también tienen la opción de consumirlos o no. En nuestro caso no hay opción ninguna, te toca picadillo de soya, lo comes o no. Por cierto, alguien sabe los componentes de ese picadillo???”, expresa otro.

Hace unos días, el gobierno de Cuba comunicó que estaba organizando un programa de desarrollo de especies de animales que se destinarían a la producción de alimentos, entre los cuales se encuentran las gallinas decrépitas.

Según la terminología avícola, se les denomina “decrépitas” a las aves que por su avanzada edad han mermado su producción de huevos. En Cuba se molería la carne de estas gallinas para elaborar la masa cárnica MDM.

“Se trata de un programa de otras especies, de ganado menor: patos, conejos… La agricultura tenía una planta que se está recuperando, y en la medida en que eso avance pudiéramos producir más comida y ahorrar en sustitución de importaciones”, dijo el funcionario.

En otro momento, el titular también se refirió con satisfacción a que la industria alimentaria ha logrado recuperar dos millones de metros de tripas de res y de cerdo –de las cuales apenas se utiliza el 18 por ciento– para la elaboración de croquetas. “Eso no es de países pobres, eso es un aprovechamiento de países desarrollados”, aseguró.

“Esto no es ocioso hacerlo, esto de comida con poco cerdo y poca vaca, y da mucho más comida. Hay cultura en Cuba de consumir eso, se hacen excelente productos, se sustituyen importaciones”, subrayó.