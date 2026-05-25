Petrolero ruso Universal acelera y se aleja de Cuba en plena crisis energética: ¿Qué se sabe de su ruta?

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El petrolero ruso Universal, que transporta entre 250,000 y 270,000 barriles de diésel, aceleró este domingo de 1,3 nudos a 10,5 nudos y viró hacia el Atlántico Sur, alejándose de Cuba en la primera señal operativa clara de un posible destino concreto tras semanas de navegación errática.

Según datos del rastreo marítimo del buque citados por el investigador Jorge Piñón, el cambio brusco de velocidad y rumbo representa la primera señal operativa clara de un posible destino concreto, aunque el sistema de identificación automática del barco seguía mostrando el destino como «FOR ORDER», es decir, sin puerto de llegada asignado.

El sistema de rastreo marítimo estimaba una llegada al destino para el 7 de junio, pero esa proyección fue calificada de poco fiable mientras el buque no declare un puerto concreto.

El Universal había partido del puerto ruso de Vysotsk el 18 de enero y cruzó el Canal de la Mancha el 8 de abril escoltado por una fragata rusa, con una llegada estimada al Caribe para el 29 de abril.

Sin embargo, el barco pasó semanas navegando a velocidad mínima o prácticamente a la deriva en el Atlántico Norte, a unos 1,600 kilómetros de Cuba, sin declarar destino.

El 27 de abril avanzaba a apenas 3,4 nudos con rumbo noroeste; el 13 de mayo redujo aún más su velocidad, profundizando la incertidumbre sobre su destino final.

El Universal está sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, y está vinculado a Sovcomflot, parte de la llamada «flota sombra» rusa utilizada para evadir restricciones occidentales en el comercio de petróleo.

La no llegada del cargamento agrava una crisis energética que el propio gobierno cubano ha reconocido como catastrófica.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió el 14 de mayo que la isla no tenía reservas de ningún tipo: «No tenemos nada de fuel, de diesel, solo gas acompañante».

Cuba necesita al menos ocho buques de combustible al mes para sostener la generación eléctrica, pero en abril de 2026 solo llegó uno.

El único cargamento ruso que llegó exitosamente a la isla en lo que va de año fue el del buque Anatoly Kolodkin, que atracó en Matanzas el 31 de marzo.

Los envíos desde Venezuela se interrumpieron desde noviembre de 2025 y México suspendió prácticamente sus suministros en enero de 2026, dejando a Cuba sin alternativas de abastecimiento.

El marco regulatorio estadounidense también complica cualquier entrega en la isla. La Oficina de Control de Activos Extranjeros emitió la Licencia General 134A el 19 de marzo, que permite ciertas transacciones con petróleo ruso pero excluye explícitamente a Cuba, y permanece vigente hasta el 17 de junio.

El déficit eléctrico en Cuba superó los 2,000 MW en horas de máxima demanda este mes, y el 14 de mayo un apagón masivo dejó sin electricidad a siete de las quince provincias, desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo, según informó Univisión.

Si el Universal confirma un destino distinto a Cuba, la isla quedaría sin perspectivas inmediatas de recibir el combustible que necesita para sostener la generación eléctrica en las próximas semanas.