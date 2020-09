Esposa de Yasiel Puig rompe el silencio: "Sí estamos separados"

La esposa del pelotero cubano Yasiel Puig, la mexicana Andrea Berenice de la Torre, rompió el silencio tras los rumores de separación y confirmó que desde hace 10 meses habían puesto fin a su relación de más de cinco años y tres hijos.

"Creo que ya después de casi 10 meses es tiempo en ser honesta con todos ustedes. Sí, yo tomé la decisión de seguir mi vida adelante con mis 2 hijos y mi pancita en el momento SOLA!", confesó, después de que la evidente ausencia de Puig en un momento familiar tan importante disparara las alarmas.

"Claro que fue algo duro y una decisión muy dura para mí, ya que yo siempre creía en un amor, pero no es amor cuando uno no se ama a sí mismo. Y he aprendido que no puedes forzar a alguien a estar ahí cuando no quiere", reconoció la empresaria.

Andrea dijo que, a pesar de que fue una decisión muy difícil de tomar, principalmente por los hijos en común, ha sido una etapa de gran aprendizaje para ella, en la que se ha encontrado a sí misma, "y darme el valor y el amor que yo se que me merezco".

La mexicana también envió un mensaje de apoyo e inspiración para todas las mujeres que son madres solteras y dijo que, aunque es difícil "nada es imposible y no están solas".

Además, resaltó que siempre estará agradecida con Yasiel Puig por "haberme dado lo más lindo que son mis hijos".

Los rumores de separación comenzaron a medida de que el último embarazo de Andrea iba avanzando y Puig no aparecía en ninguna imagen de sus redes sociales. Las alarmas saltaron cuando nació el bebé Dante Maximiliano y el pelotero cubano no estuvo presente. En un inicio, se pensó que podía deberse a que recientemente había dado positivo al coronavirus, pero ya había pasado tiempo suficiente para estar recuperado.

Hace unos días, Yasiel Puig publicó por primera vez una foto junto a Dante y sus otros dos hijos con Andrea, Daniel y Damián, pero la mexicana también estuvo ausente de la estampa familiar.

