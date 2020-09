Los cubanos salen desde las 5 de la mañana a hacer colas para conseguir alimentos

En medio de las restricciones por el coronavirus y la escasez imperante, los cubanos se ven obligados a salir de sus casas a las cinco de la mañana para enfrentar las largas colas a la espera de comprar alimentos o artículos de primera necesidad.

Así lo demuestra una publicación en Facebook sobre el barrio de Calabazar, en el municipio de Boyeros, La Habana, donde se aprecian imágenes de una multitud de personas haciendo una fila para adquirir productos básicos en la tienda del reparto.

El autor de la publicación estima que unos cientos de personas estaban concentradas en el área, y asegura que, a 150 metros del lugar, está la subestación de Calabazar, pero ningún policía apareció hasta las 5:30 a.m.

Captura de publicación en Facebook.

De todos modos, según refiere, la presencia policial fue en vano ya que el Mayor que llegó, acompañado de otro oficial, solo se recostó a la patrulla. “Una ciudadana, al ver lo sucedido, llamó al 106 y llegaron 4 patrullas para más o menos controlar algo, pero nada”, contó.

“Ahora, mi problema, este Mayor —que no sé por qué lo es ya que todos en Calabazar lo acusan de corrupto y nunca ha dado muestra de respeto por su pueblo— de pronto comienza a imponer su orden y sin motivo alguno se dirige a mí en mala forma y me empuja”, expone.

“Y yo me pregunto por qué a mí, por no controlar cuando lo tenía que hacer, por qué no coordinó refuerzos de efectivos sabiendo que esta situación era eminente. Hasta cuándo y hasta dónde el gobierno y el Estado tiene que seguir recibiendo críticas por persona como estas”, lamentó.

La crisis ha llevado a los cubanos a formarse en colas incluso desde la noche previa a la apertura de los establecimientos. Sin embargo, debido al incremento de casos de COVID-19 en La Habana durante las últimas semanas, el gobierno de esa ciudad decidió imponer un toque de queda entre las 7:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana, que comenzó a funcionar desde el 1ro de septiembre, por lo tanto es a esa hora temprana en que las personas pueden salir a las calles ahora para satisfacer necesidades básicas.

La medida se extendería en un primer momento hasta el 15 de septiembre y se haría cumplir por oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). También estaría implicado el grupo de Inspección Estatal del Transporte, perteneciente al Ministerio de Transporte.

Este último se ocuparía de retirar la matrícula y la circulación a todo vehículo particular que violara el toque de queda, para su conservación en calidad de depósito.

Tales restricciones se alargaron hasta el 30 de septiembre por decisión de las autoridades locales ante la situación epidemiológica de La Habana, que es el epicentro de la pandemia en el país. Reinaldo García Zapata, gobernador de la provincia, indicó que la prolongación de las limitaciones se implementó en vistas de que “no se ha logrado contener la propagación de la epidemia en la ciudad y teniendo en cuenta el riesgo evidente y la dispersión en los 15 municipios”.

En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud Pública confirmó 42 nuevos casos de COVID-19 en Cuba, donde el total de contagios hasta la fecha asciende a 4726. De los 42 casos adicionales, 17 correspondieron a La Habana.