Padre consigue medicamentos para su hijo en Cuba tras pedir ayuda en redes sociales

El cubano Alfonso Bens Tamayo, quien reside en Miami según la información de sus redes sociales, agradeció la ayuda que había recibido para conseguir los medicamentos que necesitaba su hijo en la isla con el fin de tratar una enfermedad.

“Acabamos de completar el tratamiento completo de Metronidazole intravenoso. Gracias a Dios y a la gestión de todos ustedes pudimos conseguir los 21 bulbos de metronidazole que necesitaba el niño”, escribió en Facebook.

“Para todos ustedes que donaron, gestionaron, llamaron, buscaron, se movieron, tocaron puertas, nuestro eterno agradecimiento. También Daniel está respondiendo bien al tratamiento y ahora esperamos la evolución favorable en estos cinco días de ingreso. De nuevo mil gracias a todos”, agregó.

En una publicación anterior había descrito que su hijo, Daniel Alfonso, presentaba un cuadro clínico de pie diabético y una posible gangrena en desarrollo en su pie izquierdo.

Se le estaba aplicando Penicilina y luego Rocephin en el Hospital Provincial de Santiago de Cuba. “Estamos gestionando el metronidazole intravenoso. Lo necesitamos urgente. Está ingresado en el Hospital Provincial De Santiago de Cuba”, precisó.

Numerosos comentarios a la publicación mostraron la voluntad de contribuir al mejoramiento del pequeño. Muchos cubanos han recurrido a las redes sociales con el propósito de solicitar ayuda para sus familiares cuando presentan problemas de salud y sobre todo en medio de la escasez de medicamentos que golpea a la isla actualmente.

No solo para sus familiares, sino en ocasiones para ellos mismos, como sucedió con el reconocido actor cubano Bárbaro Marín, quien recibió varios sprays de salbutamol gracias a las gestiones de varios cubanos que se solidarizaron con su situación, después de que él lamentara la falta de ese medicamento en las farmacias del país.

Marín había regresado al archipiélago en 2018, luego de 10 años en Colombia por motivos profesionales. Él compartió su odisea con el salbutamol y cuestionó que en un país que se hace llamar potencia médica sucedan cosas que jamás vivió durante su larga estancia en Colombia.

“He llegado casi arrastrándome a mi casa con falta de aire y la señora que atendía nada le importó mi estado. Yo me pregunto: ¿hacia dónde vamos?, somos capaces de ir a otros países a brindar nuestra ayuda médica y dejamos morir a los nuestros?”, cuestionó entonces.

Más recientemente, el actor Héctor Noas dio a conocer que el destacado cineasta cubano Enrique Pineda Barnet, que ha sufrido varios eventos de accidentes cerebrovasculares, necesitaba un medicamento con urgencia que no existía en las farmacias del país.

“No le puede faltar el medicamento Copidrogel. Hace meses no lo consigue y ya no tengo a quién más recurrir. Sigue en falta. Hasta ahora los amigos cercanos han ayudado, cediendo parte del suyo a riesgo de quedarse ellos sin su medicamento”, expuso Noas que subrayó su relación casi familiar con el cineasta.

El actor afirmó que si no fuera por la situación no hubiese acudido a esta vía. “Ya he usado otras y nada. Acabo de traerlo del Hospital donde ha rebasado un proceso similar. Por favor, si alguien puede bondadosamente conseguir algunas dosis, yo las recojo donde me digan. Gracias”, dijo, y pronto comenzaron las muestras de apoyo.