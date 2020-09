Cubano residente en EE.UU. lleva más de un año atrapado en Cuba, acusado de sobornar a la Aduana

Un joven cubano residente en Estados Unidos lleva más de un año retenido por las autoridades de la Isla, acusado de un delito que él asegura que no cometió.

“No sé qué hacer para que me dejen salir de nuevo, porque sinceramente no he hecho nada de lo que se me acusa y no puedo más”, recalcó Walter Mulet en su muro de Facebook.

En el video publicado, el joven relató que el 20 de julio de 2019, cuando se encontraba en el aeropuerto para volver a su lugar de residencia, fue impedido de hacerlo por agentes de Inmigración, quienes sin más explicaciones le comunicaron que debía presentarse en la oficina de atención a la ciudadanía, situada en la Plaza de la Revolución.

Él acudió al día siguiente y allí le informaron que tenía una citación para la Quinta Unidad de la policía, en Playa, donde lo recibiría la instructora Tania Chacón.

“Me personé y esa instructora me dijo que estaba acusado de cohecho, de haber sobornado a la aduana de este país para que mis maletas entraran sin chequear, cosa que no conozco en la aduana ni nada por el estilo, me pareció algo loco”, subrayó Walter.

“Yo le expliqué que era imposible, si hasta más, a mí en este país como a todas las personas, me han decomisado cosas cuando he entrado, paquetes de café…, lo que acostumbran a hacer ellos cuando tú vienes pasado para darle a tu familia”, añadió.

Añadió el joven que allí mismo le hicieron un expediente y lo incluyeron junto con cuatro personas más que supuestamente, según la instructora, habían hecho lo mismo.

“Llevo un año y dos meses en este país todavía sin que me dejen ir”, cuestionó.

“Mi expediente está como una pelota, lo mismo corre para Fiscalía, que Instrucción, que Fiscalía provincial, y nadie me da respuesta de nada. No he ido preso ni nada, todo es una mentira en todos los lugares completamente. Ya no sé a dónde ir”, agregó.

“Este video lo estoy haciendo para que vean lo que estoy pasando por haber vuelto a este país para ver una parte de mi familia”, concluyó.