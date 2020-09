Jorge Junior: “El que quiera decir algo que venga y lo diga aquí”

El reguetonero cubano Jorge Hernández Carvajal, conocido por su nombre artístico Jorge Junior, publicó un nuevo video en sus redes sociales en el que retó a todo aquel que esté hablando mal de él a que se lo diga cara a cara.

En una transmisión en directo en su muro de Facebook, Jorge Junio volvió a la carga para aclarar que ya no responderá a más críticas ni acusaciones que le hagan por las redes sociales.

“Todas aquellas personas que tengan algo que decir sobre mi persona, todo aquel colega de género que tenga que decir algo sobre mi persona, fuera o dentro del país, que se dirija hacia mí directamente”, declaró.

“Evítense gastar los megas, no gasten tango mega. Los que están aquí adentro que me escriban o que me llamen, nos vemos, ya no inflen más. Y los que estén afuera esperen venir un momentico y cuando lleguen aquí a la Isla me buscan. Y los que tienen un cementerio aparte, también, que me llamen también y nos vemos”, detalló.

El director de la agrupación Los 4 calificó de “personas impotentes y frustradas” a todos aquellos que en los últimos días han hecho comentarios negativos sobre él en Internet.

La polémica comenzó a raíz de ser acusado por una periodista oficialista de realizar una fiesta en su casa, lo cual está prohibido por las autoridades debido al reciente aumento de casos de coronavirus en La Habana.

El cantante llegó incluso a bromear, diciendo que una posible querella con algún detractor podría ser organizada como una pelea profesional, con espectadores y venta de entradas incluida.

“De 1 a 7 estoy disponible para esos habladores que están en las redes sociales”, aclaró.

“Hago servicio a domicilio también, si no pueden venir porque los carros están malos, voy hasta allí”, ironizó.

“Pueden llevar cámaras, celulares, espectadores también, es difícil que yo pierda en una pelea”, sentenció.

Jorge Junior respondió a un seguidor que le aconsejó dejar toda la confrontación y dedicarse solo a la música.

“Yo hago la música que le gusta a mi pueblo, pero yo soy un artista que me corre sangre por las venas, y no le voy a aguantar una payasa a ninguna loca que se pellizque sola”, aclaró.

“Pero por las redes sociales yo no puedo hablar ya, tengo dos caries, ya no puedo hacer esa gracia, ahora es en vivo. El que tenga duda que me llame. Ya no salgan más en video ni inflando más para coger rating y cobrar después en YouTube, que eso es para lo que están ustedes, es para que uno le diga cosas y después cobrar en YouTube“, puntualizó.

En la segunda parte del video, Jorge le aclaró a varios youtubers que él habla cuando él quiere y que no le hará caso a ninguno, y reiteró su disposición a concertar una pelea.

“Yo ando solo, yo ando sin guardaespaldas, conmigo van a coger jamón”, agregó con sarcasmo.

Durante su intervención llegó incluso a bloquear a algunos internautas que le escribieron en ese momento.

Esta es la más reciente declaración pública de Jorge Junior luego que el sábado pasado publicara un video en el que arremetió contra la periodista que lo denunció y contra las instituciones culturales que no lo apoyaron.

El artista dio a conocer que le habían puesto una multa de 3 000 pesos por la supuesta fiesta celebrada en su casa, algo que negó rotundamente.

“Yo les expliqué que no era una fiesta, les enseñé los videos, las fotografías del video y llegamos a un acuerdo de que no era tal fiesta”, señaló.

“Hoy me despierto y veo un escrito del Instituto (de la Música) diciendo que pide disculpas por las irresponsabilidades de Jorge Hernández. Y lo que se habló ayer en esa reunión con la directiva de la música fue en vano, es decir, no creyeron lo que les dije”, cuestionó.

En su intervención, el cantante afirmó que estaba muy decepcionado y anunció que no pagaría la multa en cuestión.

“Voy a dar 48 horas o 72 horas a mi empresa, al Instituto de la Música, para que ellos reclamen esta multa, yo no voy a reclamar nada, para que justifiquen esto a nivel de ellos, porque todos los ministros se llevan”, recalcó.

“Si yo tengo que pagar algo que no hice, a partir de ese momento considérenme otro más en contra de esta p... Considérenme un tipo que va en contra de la corriente. Esos ‘4’ que ustedes conocían se van a convertir en algo negativo que va a empezar a hablar cosas ya”, añadió.

Posteriormente la dirección provincial de salud pública de La Habana derogo esa sanción y reconoció el error de uno de sus funcionarios, pero de todas formas multó al reguetonero con 2 000 pesos por “dificultar el cumplimiento de las medidas sanitarias", con lo cual deroga la primera sanción impuesta y reconoce el error de uno de sus funcionarios.

