Liberan a joven madre y opositora Yuleimis Valdez tras cinco días en un calabozo

La joven madre y opositora Yuleimis de la Caridad Valdez fue puesta en libertad este martes, tras permanecer cinco días en un calabozo de la Sexta Unidad Policial, ubicada en Marianao, La Habana, por los presuntos delitos de “atentado” y “desacato”.

“Ya yo estaba imaginando cómo serían las cartas que enviaría a mis hijos y cómo se sentirían al ver a su madre esposada”, comentó Valdez a CubaNet tras su liberación. Sus familiares habían sido notificados el lunes de las intenciones de las autoridades del régimen de realizar un “juicio exprés” contra ella.

“Ellos juegan así con uno, primero dijeron que me llevarían a juicio sumario, sin derecho a abogado ni nada; y luego que no, que me pondrían una multa de 1000 pesos y saldría en libertad”, contó la opositora.

“Tengo dos niños de 5 y 11 años, me sentía muy mal imaginando que se quedarían solos, porque, aunque tengan apoyo familiar ellos me necesitan”, expresó. Valdez es activista del proyecto Cuba Decide, delegada del Movimiento Democracia (MD) y miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR).

Fue detenida el 10 de septiembre en su casa de la calle 96 # 6722, entre 67 y 69, en el barrio de Pogoloti en Marianao. Su arresto estuvo encabezado por el jefe de Sector de esa localidad, conocido como Félix, quien, al parecer es el responsable también de la detención del miembro de Principio y Resistencia, Adrián Curuneaux Stevens, acusado de “desacato”.

Valdez, de 28 años, había sido arrestada además el pasado 26 de enero, acusada del delito de “atentado”. Cinco días después fue puesta en libertad con una fianza de 2000 pesos.

Sobre este nuevo arresto, comentó: “Me avisaron que se llevaban a mi esposo, y cuando fui a ver qué ocurría el jefe de Sector no me dejó avanzar. Me viró el brazo y así descalza y arrastrada me llevó hasta la unidad”.

La activista refirió que, al llegar a la unidad, se desmayó debido a las condiciones del arresto. Luego, al recuperar el conocimiento fue llevada hasta el calabozo. Los supuestos delitos de “desacato” y “atentado” fueron las justificaciones para intentar llevar su caso a los tribunales.

“El cambio de medida fue por el apoyo que recibí de parte de todos. Mi familia, los demás opositores, todos se movilizaron. Y cuando saben (el régimen) que no estás solo se miden más para cometer una injusticia”, aseguró.

Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) señala que “unas 408 acciones represivas se produjeron en Cuba en agosto, de ellas 111 detenciones arbitrarias, lo que confirma el patrón represivo diseñado por el gobierno cubano para retener o sitiar en sus casas a los activistas de derechos humanos”.

“El Gobierno cubano aprovecha la crisis sanitaria, derivada del Covid-19, para extremar los mecanismos de control sobre la población, por medio de multas desproporcionadas y persecución de determinadas actividades económicas”, añadió el OCDH.