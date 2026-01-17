Exiliados cubanos en Miami avalan una acción militar contra la isla: "Bendita sea"

Vídeos relacionados:

En Miami, sectores del exilio cubano expresan que respaldarían una operación de Estados Unidos en Cuba “similar a la que sacó de Venezuela” a Nicolás Maduro el 3 de enero, al considerar que estaría justificada por años de “miseria y opresión” bajo el régimen.

Un reporte de EFE recoge declaraciones de Luis Zúñiga, miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), quien dijo a la agencia desde la sede de la organización en Doral (oeste de Miami) que, “aparte de la presión económica” y “política”, si hiciera falta “una operación quirúrgica para sacar a los opresores… bendita sea”.

EFE señala que, aunque pocos exiliados en Miami quieren pronunciarse públicamente por temor a represalias contra familiares en Cuba, entre quienes sí hablan “prevalece el apoyo” a un operativo como el aplicado en Venezuela.

Zúñiga sostiene además que existe “derecho a la intromisión” en los asuntos internos de Cuba por los abusos del régimen, y argumenta que si la dictadura se instauró con ayuda soviética, otras potencias tendrían derecho a ayudar a “liberar” la isla.

Estas posturas se enmarcan en un escenario de presión creciente de Washington desde el regreso de Donald Trump a la presidencia.

Según el despacho, el mandatario devolvió a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo que implicó nuevas sanciones financieras, y el nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado fue leído por el exilio como una señal de endurecimiento de la línea hacia La Habana.

En las entrevistas, el cubanoestadounidense José Ramón Pérez Campos describió la caída de Maduro como un “eslabón muy sensible” para Cuba, por el impacto de un corte con Venezuela que —en su criterio— deja al gobierno de Miguel Díaz-Canel en una situación “sumamente difícil”.

Pérez Campos planteó que el régimen tendría que optar entre buscar “alternativas” mediante “diplomacia conversacional” o enfrentar un escenario incierto, y sugirió que un cambio pasaría por abandonar el comunismo, aunque duda que el poder quiera ceder control.

EFE también cita a Álex Arellano, quien elogió a Rubio y afirmó que quedaría en la historia de Cuba si logra poner fin al régimen, y a José Ramón Cardona, quien expresó la posición más radical al asegurar que Cuba sería libre a finales del próximo abril y al defender que la presión —aunque dolorosa para la población— es “la única forma” de forzar el colapso del sistema.

El reporte concluye que, para estos entrevistados, un eventual cambio abriría la puerta a una reconstrucción del país con apoyo del exilio, en medio de una crisis descrita como económica, energética y demográfica, mientras persisten los temores de hablar en público por las posibles consecuencias para familiares dentro de la isla.