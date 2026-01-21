¿Qué hace Kolokoltsev en La Habana?

Vídeos relacionados:

La Habana volvió a ser escenario de una cita con marcado tinte político. El ministro del Interior de Rusia, Vladimir Kolokoltsev, inició una visita oficial a Cuba y fue recibido en Palacio por Miguel Díaz-Canel, en un encuentro que el gobernante calificó de “enorme significación”.

No era una cortesía diplomática. En medio del aislamiento internacional, el deterioro interno y el reciente colapso de su principal aliado regional —Venezuela—, la presencia del máximo responsable policial de Rusia en La Habana tiene un mensaje claro: Moscú sigue siendo el sostén estratégico de un gobierno en crisis.

Kolokoltsev no es un canciller ni un funcionario económico. Es un general con rango político dentro del círculo cercano al Kremlin, jefe del aparato policial ruso y responsable de la seguridad interior, la vigilancia social y la represión de la disidencia.

Desde 2012 dirige el Ministerio del Interior y ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por su papel en las políticas represivas y en la guerra contra Ucrania. Su presencia en Cuba no apunta a inversiones o cooperación cultural, sino a seguridad, control y supervivencia política.

Recibido con honores por su homólogo Lázaro Alberto Álvarez Casas y saludado por el nonagenario general Raúl Castro, Kolokoltsev aterriza en La Habana para reforzar los mecanismos de control interno en un momento de fragilidad social y pérdida de apoyos regionales.

De la retórica a la dependencia

Para entender qué hace Kolokoltsev en Cuba en enero de 2026, hay que retroceder a 2022.

En los meses previos a la invasión de Ucrania, Moscú insinuó que podría desplegar infraestructura militar en la isla (incluyendo misiles y armas nucleares), una maniobra simbólica que reactivó su interés en el Caribe como zona de presión geopolítica frente a Estados Unidos.

Tras el inicio de la guerra, Cuba cerró filas con Moscú. En 2023, las visitas de altos funcionarios rusos de seguridad y los contactos entre el MININT y el Ministerio del Interior ruso consolidaron una cooperación cada vez más estrecha.

No se trataba solo de afinidad ideológica, sino de una convergencia práctica entre dos Estados bajo sanciones, obsesionados con el control interno. Desde entonces, la relación bilateral se desplazó del terreno simbólico al operativo, especialmente en áreas de seguridad e inteligencia.

Un historial de cooperación en seguridad y represión

Desde 2023, las relaciones entre el Ministerio del Interior cubano (MININT) y su contraparte rusa se han intensificado de forma notable. Delegaciones técnicas, programas de formación y visitas de altos mandos han creado un eje de cooperación en inteligencia, vigilancia y cibercontrol.

Rusia ha exportado a Cuba tecnologías de monitoreo digital, software policial y entrenamiento táctico, bajo el argumento de “modernización de la seguridad”. Pero para observadores internacionales, todo apunta al fortalecimiento de los aparatos de represión y control civil.

La visita de Kolokoltsev a finales de 2023 marcó ese rumbo. Su nuevo viaje en 2026, tras la caída del chavismo en Venezuela, reafirma el papel de Moscú como garante externo de la supervivencia del régimen cubano.

2024: Demostraciones de fuerza y cooperación “técnica”

El año 2024 marcó un punto de inflexión visible. La llegada de buques de guerra rusos —incluido un submarino nuclear— al puerto de La Habana fue una demostración explícita de alineamiento estratégico.

Aunque se presentó como una visita de “cortesía”, el mensaje era inequívoco: Rusia sigue teniendo aliados dispuestos a exhibir esa relación incluso en plena guerra.

En paralelo, se consolidó una cooperación menos visible pero más profunda: formación de cuadros policiales, asesoría técnica y entrenamiento en control del orden público.

No es casual que todo se canalice a través del Ministerio del Interior ruso. Moscú no exporta prosperidad; exporta know-how represivo.

2025: Del respaldo político al recurso humano

En 2025, la relación Cuba–Rusia mostró su rostro más crudo. Las denuncias sobre el reclutamiento de miles de cubanos para combatir en Ucrania revelaron hasta qué punto La Habana estaba dispuesta a pagar el precio de su alineamiento.

Jóvenes empujados por la miseria o engañados con promesas de trabajo terminaron integrados al esfuerzo bélico del ejército invasor de Rusia.

Ese episodio confirmó que la alianza ya no era solo diplomática o militar, sino funcional: Cuba aporta recursos humanos y lealtad política; Rusia ofrece respaldo financiero, cobertura diplomática y cooperación en seguridad. En ese esquema, el Ministerio del Interior ruso ocupa un lugar central.

El vacío que deja Venezuela

Durante el encuentro con Kolokoltsev, Díaz-Canel aludió a los “sucesos del 3 de enero”, una referencia directa a la detención de Nicolás Maduro y al colapso de su régimen.

La pérdida de Caracas —principal fuente de apoyo energético durante dos décadas— deja a La Habana en una posición de extrema vulnerabilidad.

Venezuela fue el sostén político y económico del castrismo en los años más duros del “periodo especial”. Su caída obliga a Cuba a redoblar la dependencia de Moscú.

Sin petróleo venezolano y con una economía colapsada, el régimen concentra su estrategia en la seguridad interna y en mantener el respaldo ruso en el Consejo de Seguridad de la ONU.

La alianza del control

El discurso oficial presenta la visita de Kolokoltsev como un acto de cooperación “fraterna”, pero en la práctica se trata de una alianza de conveniencia entre dos aparatos autoritarios.

Para el Kremlin, Cuba es una pieza simbólica en su estrategia de influencia; para el castrismo, Rusia es un salvavidas logístico y una fuente de legitimidad ante su base más dura.

La agenda real del ministro ruso incluye reuniones con el MININT, la Policía Nacional Revolucionaria y altos mandos de la Seguridad del Estado. Según fuentes diplomáticas, los encuentros se centran en “mecanismos de cooperación técnica y operativa”, eufemismo de un intercambio sobre cómo sostener el control en contextos de crisis y protestas.

Mientras tanto, el país se hunde

La visita ocurre en un momento especialmente difícil para la población cubana. Apagones prolongados, inflación desbocada, escasez de alimentos y medicinas y migración masiva marcan la vida diaria.

En este escenario, resulta evidente que el régimen prioriza la supervivencia de su poder antes que el bienestar ciudadano.

Cada acercamiento a Moscú refuerza esa lógica: el régimen busca blindarse, no reformarse. Mientras Rusia promete asistencia “en materia de seguridad”, la población sigue sin soluciones a los problemas que la empujan al éxodo o la desesperanza.

Un mensaje hacia dentro y hacia fuera

La llegada de Vladimir Kolokoltsev a La Habana no es una visita protocolar, sino una declaración política.

Hacia dentro, busca tranquilizar a la élite gobernante y a los mandos del MININT, mostrando que no están solos.

Hacia fuera, pretende enviar una señal de resistencia: Cuba sigue en el eje Moscú–La Habana pese al aislamiento internacional y las evidencias de que Moscú no es garante de inmunidad, ni cumple lo acordado con sus socios.

Pero esa alianza, basada en represión, dependencia y cálculo político, difícilmente traerá alivio a los cubanos. Más bien confirma que, mientras el país se hunde en la pobreza y la desesperanza, el régimen concentra sus esfuerzos en perfeccionar las herramientas del control.