Mireddys González se pone en forma al ritmo de "Don Don" de Daddy Yankee

Este año Daddy Yankee y su esposa Mireddys González dieron un giro de 180 grados a su vida al cambiar sus hábitos por unos más saludables que se basan en una dieta equilibrada y rutinas de entrenamiento para definir sus respectivas siluetas.

A lo largo de los últimos meses hemos visto al reguetonero entrenar en diferentes ocasiones, sobre todo en sus redes sociales, donde cuelga vídeos para motivar a sus fans a seguir su ejemplo. Mientras que a su esposa hemos tenido que esperar hasta este martes para verla realizar ejercicios ante su comunidad de seguidores. Y podemos decir que tenemos la fórmula definitiva para que sus entrenamientos sean de lo más motivadores: hacerlos al ritmo de la música de su marido.

Acompañada de su inseparable amiga Michelle Matos, en el vídeo vemos a La Jefa con su característica melena roja realizar unos ejercicios de brazos vestida con unos leggins negros y una camiseta sin mangas marrón mientras suena la nueva canción del Big Boss: Don Don, con Kendo Kaponi y Anuel AA.

La canción que suena en los vídeos no está elegida al azar, ya que se trata del último lanzamiento de DY, y sin duda, es el mejor acompañante para las sesiones de ejercicios de su mujer.

Don Don fue lanzado el pasado viernes en el canal de Youtube del puertorriqueño de 43 años y en la misma plataforma ya supera 20 millones de reproducciones.

Además de la música que suena, otra de las cosas que hay que destacar de estos vídeos es la figura que se le ha quedado a la puertorriqueña tras perder más de 23 libras. Desde luego, este 2020 le ha sentado genial y así presumía de nueva silueta Mireddys hace tan solo unos días:

En agosto de este año, respondió a algunas preguntas que le hicieron sus seguidores sobre qué hizo para verse estupenda y reveló que perdió 23 libras gracias a los entrenamientos virtuales que realizó y tras haber cambiando completamente su estilo de vida.

Sobre su nueva alimentación, aseguró que dejó los refrescos y solo bebe agua. "Lo que no he podido dejar son los chocolates, pero mi entrenadora me envió unos chocolates libres de azúcar que me ayudan con la ansiedad", confesó.

Por su parte, Daddy Yankee perdió más de 25 libras y también está orgulloso de su trasformación física y de cómo su rendimiento en el gimnasio ha mejorado notablemente. En la actualidad, puede levantar pesas de hasta 60 libras, el doble de las que podía levantar al comienzo de este reto que se propuso a principios de año.

