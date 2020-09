Cubana denuncia negligencias con su madre en un asilo de La Habana

Una cubana está pidiendo ayuda en las redes sociales para localizar a su madre, una anciana interna en un asilo de La Habana, de donde supuestamente se la llevaron para un hospital donde no aparece registrada su llegada.

Susana Rodríguez, quien reside fuera de Cuba, hizo llegar su denuncia a la redacción de CiberCuba con la esperanza de que alguien la ayude a encontrar a su mamá.

Según el testimonio de Rodríguez, su madre estaba antes al cuidado de una hermana suya, pero debido a su avanzada edad no pudo seguir ocupándose. Por ello tuvo que internarla en el hogar Hermanas Giral, ubicado en el municipio Marianao, donde las condiciones higiénicas y de alimentación son pésimas.

“Ella ha cogido sarna, piojos, que le saqué en una ocasión 50 piojos; le machucaron el pie con una silla de metal y el pie se le puso negro, que no se lo cortaron por un milagro de Dios”, detalló.

“Ha perdido el conocimiento en unas cuantas ocasiones porque le ponen insulina con una mala alimentación y escasa. Imagínate que le dan la mitad de un pan con dos dedos de yogurt en las meriendas, y cuando falta uno de los dos le dan el que haya”, agregó.

De acuerdo con el relato, hace un tiempo se empezó a mojar la sala donde estaban las ancianas y las trasladaron para Ciudad Libertad. Allí se encontraban incomunicadas, sin teléfono. En septiembre, como debían iniciar las clases, las llevaron nuevamente para el hogar, y “las pusieron en donde cupieran”.

“Ahora llamaron a mi tía para decirle que desde ayer se habían llevado a mi mamá para el Clínico de 26 con el azúcar en sangre en 1.9. Nadie sabe de ella, en el hospital no aparece como ingresada, además que cuando volvieron a llamar nadie responde el teléfono, y del asilo de ancianos nadie le informó a mi tía que se la habían llevado para el hospital”, precisó la hija de la señora.

“Mi tía no puede ir al hospital porque con el COVID-19 no la dejan entrar, en fin, que no sabemos qué pasó con mi mamá. Ella se llama Marina de Jesús Hurtado. Cada vez que mi mamá tenía problemas yo viajaba para Cuba, pero ahora es imposible con la situación de la pandemia. Yo no traje a mi mamá para acá́ porque ella se descompensó de los nervios y no tenía capacidad para hacer ningún trámite migratorio”, añadió.

“Espero y pueda tener respuestas de dónde está mi mamá y que todo esté bien con ella”, concluyó.

Esta no es la primera denuncia que se publica en Internet sobre irregularidades con el funcionamiento del hogar de ancianos Hermanas Giral, de Marianao.

En abril de este año, en plena pandemia de coronavirus, un joven productor de cine denunció la desaparición de la abuela de un amigo, una señora de 89 años que también residía en esa institución.

El 23 de abril fue traslada en una ambulancia hacia el Hospital Militar Finlay como un posible caso de COVID 19, y de allí fue remitida para otro centro.

“Sin el consentimiento de sus familiares ni haber contactado a los mismos, ni tampoco haber reportado al hogar de ancianos, en la madrugada del 24 fue trasladada por una ambulancia del sistema SIUM a unos de los hospitales dedicados a la cuarentena de pacientes con COVID 19, sin saber si era positivo para esta enfermedad. Desde entonces no se ha sabido nada más de ella. Está perdida y ninguna institución responde ante su pérdida”, explicó el amigo del nieto de la señora.