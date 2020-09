La exmodelo Amy Dorris acusa a Donald Trump de abuso sexual

La exmodelo estadounidense Amy Dorris acusó al presidente Donald Trump de abuso sexual. Los presuntos hechos ocurrieron en la década de 1990.

Dorris ofreció una entrevista al periódico The Guardian, publicada este jueves, en la que narra los hechos presuntamente acontecidos el 5 de septiembre de 1997, durante un partido en el US Open, el Grand Slam de tenis de Estados Unidos, cuando ella tenía 24 años y Donald 51.

La exmodelo denunció que el multimillonario republicano la besó y tocó sin su consentimiento y continuó haciéndolo a pesar de que le pidió que parara.

“Me metió la lengua en la garganta mientras lo rechazaba. Entonces me apretó más, puso sus manos sobre mi trasero, mis pechos, mi espalda, todo. Estaba atrapada por su abrazo, no podía salir”, dijo Dorris.

Las acusaciones salen a la luz a pocas semanas de que se produzcan las elecciones presidenciales en Estados Unidos y han sido desmentidas por los abogados del mandatario en el mismo periódico.

Amy Dorris, conoció a Donald Trump a través de su exnovio Jason Binn, fundador de varias revistas y marcas de lujo que la invitó y acompañó al torneo.

La actriz y exmodelo reside actualmente en Florida, confesó ante las cámaras que este es el momento de hablar de lo ocurrido porque Trump la hizo sentir enferma, ultrajada y violada.

El presidente estadounidense Donald Trump ha sido acusado de agresión o acoso sexual por más de una decena de mujeres.

Entre estas féminas se encuentra E. Jean Carroll, mayor de 70 años y columnista de la revista Elle, que lo acusa de haberla violado en los años 90.

En 2019 Trump dijo que Carroll estaba mintiendo. "Lo diré con gran respeto: Número uno, no es mi tipo. Número dos, nunca sucedió. Nunca sucedió, ¿de acuerdo?", indicó el mandatario.

El presidente actual de Estados Unidos ha negado todas las acusaciones.

En 2018, tras surgir el movimiento Me Too para denunciar la agresión sexual a partir de las acusaciones de abuso de varias mujeres contra el productor de cine Harvey Weinsteinel, la primera dama Melania Trump declaró que apoyaba la iniciativa de denuncias, pero exigía a las mujeres que aportaran pruebas sólidas.

En aquel momento Melania Trump precisó que también debía apoyar a los hombres acusados. "Apoyo a las mujeres y ellas necesitan ser escuchadas. Necesitamos apoyarlas, y ustedes saben, también a los hombres, no solo a las mujeres".

Las "pruebas sólidas" que ha podido aportar Amy Dorris para demostrar que estuvo junto a Donald Trump el 5 de septiembre de 1997 son: una entrada al torneo de tenis US Open y seis fotos en las que aparece en Nueva York con el magnate inmobiliario, que en aquella época estaba casado con su segunda esposa, Marla Maples, según indicó el diario La Vanguardia.

El testimonio de Morris ha sido corroborado por varias personas a las que ella contó el suceso. La exmodelo en 2016 no se sumó a las otras denuncias de acoso y abuso sexual contra Trump por miedo a los efectos que esto podía causar a su familia.

Ahora intenta dar, con esta confesión, un ejemplo a sus hijas de cómo se debe enfrentar los miedos y denunciar. “No hay que permitir a nadie hacerte nada que no quieras. Quiero que vean que no me callé, que confronté a alguien que hizo algo que era inaceptable”, afirmó Amy Dorris.