Trump respalda al colombiano Abelardo de la Espriella: «Tiene mi apoyo total y completo»

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El presidente Donald Trump otorgó este martes su respaldo oficial al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, apodado «El Tigre», tras su victoria en la primera vuelta de las elecciones en Colombia, celebrada el lunes.

Trump publicó el mensaje en su plataforma Truth Social, donde declaró su «apoyo total y completo» al candidato, a quien describió como «un líder inteligente, fuerte y duro» que «lucha incansablemente por su gran país y su pueblo».

«Por sus enormes logros en la vida y su apoyo político hacia mí, personalmente, es un honor para mí darle a Abelardo mi apoyo total y completo», escribió Trump.

El mandatario estadounidense también advirtió sobre el rival de De la Espriella en el balotaje, al que calificó de «marxista radical de izquierda», y subrayó que los resultados de la elección son «muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos».

Trump enumeró las prioridades que, a su juicio, De la Espriella impulsaría como presidente: hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, frenar la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar «la ley y el orden».

De la Espriella lideró la primera vuelta con 9,791,468 votos (43,62%), con el 95,12% de las mesas escrutadas, según la Registraduría Nacional de Colombia.

Su rival en la segunda vuelta, Iván Cepeda, del Pacto Histórico —partido del presidente saliente Gustavo Petro—, quedó segundo con 9,231,677 votos (41,13%).

El balotaje está pautado para el 21 de junio de 2026.

De la Espriella, abogado penalista de 47 años, nunca ha ocupado cargos públicos y fundó su firma De La Espriella Lawyers Enterprise en 2002.

Es donante del Partido Republicano de Estados Unidos, llama a Elon Musk «compadre» y en enero de este año pidió públicamente a Donald Trump Jr. que la administración de su padre «ponga a Petro en su lugar».

El respaldo de Trump llega en un momento de relaciones profundamente deterioradas entre Colombia y Washington bajo el gobierno de Petro.

En septiembre de 2025, la administración Trump revocó la visa de Petro, y en octubre de ese año el Tesoro sancionó a Petro, su esposa, su hijo y funcionarios cercanos por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En diciembre de 2025, Trump advirtió que Colombia «sería la siguiente» en sus presiones a gobiernos de la región, y en febrero de 2026 Petro viajó a Washington con visado especial para reunirse con Trump en la Casa Blanca en un intento de distensión parcial.

El politólogo Camilo González resumió a Infobae Colombia el alcance de un eventual gobierno de De la Espriella: «Lo que hagan los Estados Unidos, en este caso la administración Trump, es lo que va a hacer Colombia».

Trump cerró su mensaje con una sentencia en mayúsculas: «¡'El Tigre' Abelardo de la Espriella no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia!»