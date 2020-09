Multan y decomisan los productos a vendedor de alimentos en Cuba

La policía de Camagüey invadió sin orden de registro el puesto de venta de productos agrícolas de un ciudadano, decomisaron su mercancía y lo multaron con 2 mil pesos cubanos.

El camagüeyano Maikel López Sotomayor, se encontraba vendiendo carne de cerdo y productos agrícolas con su licencia de cuentapropista caducada. La policía intervino su puesto de venta, decomisó la mercancía, lo llevó preso durante unas horas y lo multó, todo esto sin presentar una orden de registro ni documento de identificación.

La Primera Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) se negó a entregar a Maikel un documento oficial o acta de decomiso de todos los productos agrícolas que le incautaron.

“El gobierno cubano me robó mis productos, la mercancía que yo tenía en el kiosco. Me decomisaron 2 sacos de frijoles, 3 sacos de arroz, 4 ristras de cebolla, 83 libras de carne de cerdo, 4 latas de Vita Nouva, 1 paquete de espaguetis, 50 libras de papa, 50 libras de boniato, 2 sacos de pepino… Y me multaron con 2 mil pesos”, indicó Maikel en una entrevista ofrecida a Cubanet.

López Sotomayor narró que su detención se produjo el 15 de septiembre, de forma violenta y frente a su padre, un adulto mayor de 82 años, impedido físico, que sufrió presenciando el desagradable episodio.

El Estado cubano le ha negado a este ciudadano la oportunidad de actualizar su licencia de cuentapropista para la venta de productos agrícolas porque en 2016 estuvo preso por una causa política de atentado a una funcionaria pública del gobierno.

Maikel indicó que todo lo que le ha ocurrido en el pasado fue un montaje de la Seguridad del Estado, aún así cumplió en la cárcel 2 años y 6 meses en prisión preventiva por una condena de 5 años de privación de libertad. Estando prisionero le cobraron 6 meses de la licencia de cuentapropista sin estar ejerciendo la actividad.

Este cubano fue opositor al régimen, pero alega que la desunión entre los opositores en Camagüey lo ha desalentado. En la actualidad se encuentra trabajando solo, intentando encontrar un modo de sustentar a su familia.

La represión y los decomisos en Cuba no van dirigidos solo a quienes tienen licencias caducadas o carecen de ellas. En el pueblo de Jicotea, provincia de Villa Clara, una familia de ganaderos fue víctima del acoso policial, le fueron confiscados varias propiedades y sus animales.

Otro decomiso informado recientemente se produjo contra un ciudadano nacional que reside actualmente en Estados Unidos. La policía expropió las tierras de esta persona y requisó 102 animales que consideraron ilegales así como la venta de otros 25 que consideraron legales.

Los hechos ocurrieron en Cumanayagua, provincia de Cienfuegos. También fueron decomisados un tractor y dos carretas, y se declararon ilegales una cochiquera y una vivienda construida en estas tierras, sin la autorización de Planificación Física.

A finales de agosto la policía de Ciego de Ávila decomisó más de 3200 libras de frijoles negros a un ciudadano cubano residente en el Consejo Popular Corea, en el municipio Primero de Enero. El sospechoso almacenó en su domicilio productos agropecuarios y otros insumos adquiridos supuestamente de manera ilícita.