Periodistas oficialistas piden a los exiliados cubanos que no opinen sobre lo que pasa en Cuba

El periodista oficialista Francisco Rodríguez Cruz, conocido como "Paquito el de Cuba", hizo una publicación en redes sociales sugiriendo que los exiliados de la Isla no debían opinar sobre lo que acontecía en ella, sino cuidar más del país en que habían elegido vivir.

“Si viviera fuera de Cuba, haría por mejorar ese otro país, y no estaría las 24 horas pendiente de ese lugar tan malo del que hui”, dijo en Facebook, un criterio al que se sumaron otras voces del oficialismo apoyándolo.

Una de ellas fue la del locutor Magdiel Pérez, quien dijo: “De acuerdo contigo rotundamente, Francisco Rodríguez Cruz... si te vas, no vale, no sirve, tu lucha NO es... si quieres luchar por mí, por ti, por tu familia, quédate aquí, guapea, sufre, empéñate conmigo... si es de lejos, no cuestiones, no critiques, no censures.. y ven para acá...”

Otro fue el periodista Arturo Chang, quien señaló: “Hay quienes denostan el país donde nacieron como si con ello pretendieran justificarse ante ellos mismos por qué están donde viven”.

La periodista de Radio Rebelde Margarita Torres Sánchez, apunta: “Se fueron del país y están más al tanto de lo que sucede ahora que cuando vivían aquí. Y si fuera para ayudar, pero nada de eso. Es para criticar, burlarse y desearnos lo peor”.

Sin embargo, Mae Álvarez, quien expone en su perfil que fue trabajadora del Instituto Cubano de Radio y Televisión, opina: “Cuba es para quien está y para quien se fue. Nadie tiene derecho a quitarte la patria o suelo donde naciste y menos por razones políticas y menos por razones ideológicas. Y menos si estás ayudando con el sudor de tu frente a los que atrás dejaste”.

“Martí desde el Monstruo Revuelto y Brutal estaba pendiente las 24 horas de su Islita oprimida por la Colonia Española... la misma que otorga la Ciudadanía Española a miles de cubanos para que solo con sacar un pasaje viajen libres por el mundo (no sé)”, comenta un usuario a la publicación.

“Y qué podemos hacer para mejorar este (país), sin que te acusen de mercenario, traidores y sin culpar 100% de nuestros problemas a otras naciones. Está dura la cosa”, sostiene otro.

Francisco Rodríguez, quien se autodefine como “gay” y “comunista”, ha mantenido en sus publicaciones el tono en defensa del régimen, atacando a menudo a periodistas y medios independientes calificándolos de “pagados” por el gobierno de Estados Unidos.

En una publicación reciente, arremetió contra las figuras de Celia Cruz y del escritor Reinaldo Arenas, figuras muy valoradas por el exilio cubano en Estados Unidos, obteniendo una reacción de Me encanta por parte de Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro y muy ligada al oficialismo de Rodríguez.

“No jodan más. A Celia Cruz se la (sic) regalo junto con Reinaldo Arenas, y otros de por acá. Mierda es el arte sin actos de justicia”, escribió en su muro de Facebook.

Días antes, la televisión estatal cubana había puesto un material sobre Celia Cruz en que la presentaba como una persona manipulada por la ultraderecha de Estados Unidos contra la revolución cubana.

La productora musical y musicógrafa Rosa Marquetti dejó saber su molestia por “el sentido manipulador y reduccionista con que fue presentada anoche por primera vez en más de 50 años la figura de Celia Cruz en la televisión cubana”, algo que tachó de inaceptable.

“Fue malévolo evadir su verdadera dimensión en la música cubana y mucho más las razones que la movieron a asumir la postura que decidió asumir en su vida, presentándola como si fuera una marioneta manipulada sin cerebro ni libre albedrío”, escribió.