Mónica Baró comenta resultados preliminares de la encuesta sobre Cuba de medios independientes

La periodista cubana independiente Mónica Baró compartió en dos videos de Instagram los resultados preliminares de una encuesta colectiva lanzada por más de 20 medios digitales independientes cubanos, disponible hasta el primero de mayo y que en apenas 48 horas acumuló casi 22,000 participantes.

La iniciativa, encabezada por El Toque y con participación de medios como CiberCuba, Rialta, Alas Tensas, 14yMedio, Café Fuerte y Árbol Invertido, entre otros, consta de 32 preguntas distribuidas en siete secciones y está dirigida tanto a cubanos dentro de la isla como a la diáspora.

En su primer video, con datos de las primeras 24 horas, Baró reportó casi 10,900 participantes: 6,350 desde Cuba y 4,530 desde el exterior.

A las 48 horas, la cifra había ascendido a casi 22,000 personas, de las cuales 12,711 respondieron desde dentro de Cuba y 9,191 desde fuera, según el segundo video de la periodista.

Los resultados muestran un rechazo masivo al sistema político: el 94% de los encuestados se declaró muy insatisfecho con el sistema actual, y el 95% consideró que un cambio político es sumamente urgente.

Sobre los principales problemas del país, la falta de libertades civiles y políticas lidera con 82,5%, seguida de la ineficiencia e inmovilismo del gobierno con 75,4%, la crisis económica y la escasez de bienes básicos en tercer lugar, y la corrupción institucional con 47,3%.

El dato sobre el embargo es revelador: solo el 5,3% de los encuestados lo señaló como problema principal, mientras que el 47,5% considera que debe mantenerse como herramienta de presión para forzar cambios democráticos.

En cuanto a la vía preferida para resolver el conflicto político, el 64,6% apoya el derrocamiento del gobierno actual por cualquier medio necesario, incluyendo la vía armada, frente al 22,8% que prefiere el diálogo y una transición negociada.

La idea de una reforma gradual liderada desde dentro del propio gobierno apenas recibió el 2,1% de los votos.

El 99% de los encuestados dijo que el Partido Comunista único debe ser eliminado, mientras que el nivel de aprobación de las figuras del régimen promedió 1,1 sobre cinco, frente a un promedio de 3,3 para las figuras de la oposición.

Pese al rechazo generalizado al sistema, los encuestados mostraron posiciones más matizadas en algunos temas: el 73% quiere mantener el sistema de salud y educación universales, el 69% la soberanía e independencia frente a potencias extranjeras, y el 59% las subvenciones a programas sociales, culturales y deportivos.

El régimen bloqueó el acceso a la encuesta desde su lanzamiento, aunque los participantes dentro de la isla continuaron respondiéndola mediante VPN.

El medio oficialista Razones de Cuba, vinculado a la Seguridad del Estado, atacó la encuesta calificándola de «fraude estadístico» sin validez científica.

Baró respondió con contundencia: «esta encuesta ha sido bloqueada en Cuba porque al régimen no le interesa saber qué es lo que piensa la población, ellos viven del engaño, del discurso de que cuentan con todo el respaldo del pueblo y esto por supuesto echa por tierra todas sus mentiras».

La encuesta permanece abierta hasta el primero de mayo y sus datos se actualizan en tiempo real en un panel interactivo desglosado por provincia, edad, escolaridad y opinión política.