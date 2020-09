Descemer Bueno muestra imágenes del momento en el que desalojaron su casa en Cuba

El cantautor Descemer Bueno mostró en redes sociales unas fotos del momento en el que la Policía acudió a desalojar una propiedad suya en Cuba.

"Bueno aquí tienen a este grupo de policías el día justo que entraron a mi casa a desalojar, con guagua y todo para transportar a las personas. Ahora pregunto, ¿les parece justo que le hagan esto a un artista? ¿Qué tenía que hacer quedarme callado?", cuestionó en una publicación en su cuenta de Facebook.

El músico, que hace relativamente poco rompió su silencio político y se ha dedicado a criticar duramente al régimen cubano desde entonces, aseguró que si la Policía cubana realiza ese tipo de prácticas con un artista de reconocimiento internacional como él, poco se puede esperar de lo que sucede con el resto de la población.

"Si me hacen esto a mí, que soy conocido en toda Cuba y en la diáspora, en países donde no se escucha la música cubana y donde no hablan español, que hoy estoy entre los tres cubanos que han cruzado el umbral de los billones de visitas junto a Alexander y Randy con tres canciones ya en esta lista, entonces ¿qué esperan para los demás? Este Gobierno no respetará a nada ni a nadie", aseguró.

Descemer ya se había referido en una directa a que el gobierno recientemente había allanado una finca que compró en 2010 en Alquízar, suceso al que parecen pertenecer las imágenes que ahora comparte, aunque no ofreció más detalle.

En aquel momento dijo también que la Policía se presentó en esa propiedad suya varias veces para pedir explicaciones y documentos y que en más de una ocasión rompieron los candados de la reja y entraron sin su consentimiento.

En una de sus últimas publicaciones, en la que el artista respondió a una periodista oficialista que se quejó de las tiendas en dólares y la devolución de dinero a las tarjetas, Descemer aseguró que a cada persona que aún no sea consciente de las cosas que hace el Gobierno de Cuba "le llegará su despertar".

Asimismo, exhortó a todos los cubanos a no ser cómplices del régimen con el silencio, como lo fue él en las dos ocasiones que le desalojaron propiedades en Cuba.

"A mi casa entraron dos veces para desalojar y también contaron con el silencio mío. A los que me criticaron pronto les tocará pasar por lo mismo que a mí y a esta chica, no hay diferencia a la hora de tratarte como a una mierda, a todos les tocará su despertar", dijo en aquel momento, y señaló que no callaría más ante estas cosas.

A raíz del fallecimiento del historiador de La Habana Eusebio Leal, Descemer también aseguró que Leal le "robó directamente la casa a mi familia en 1992. Protestaron y los mandaron para el peor de los albergues y ese fue el final de una familia negra unida que cayó en desgracia, nada se pudo hacer, pues todos amaban a Eusebio".