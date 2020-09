Descemer Bueno: "Despierta Cuba que la revolución adora el dólar"

El cantautor cubano Descemer Bueno envió un mensaje a los cubanos para que "despierten" porque "la revolución adora el dólar".

El artista eligió la canción En este barrio, del cantautor español radicado sus últimos años en Argentina, José Luis Mezo Bigarrena, para hacer un llamado de alerta a los cubanos de la isla, en medio de la dolarización que está impulsando el gobierno cubano.

El tema, popularizado en Cuba por Santiago Feliú y con una letra que viene como anillo al dedo a la Cuba de estos tiempos.

"Hablaban siempre de dinero y planeaban asaltar un banco", comienza la canción. "Uno se hizo mari***, el otro se hizo marino mercante; aquel cree en la revolución, mientras su hermano es un traficante".

Otro fragmento de la canción sostiene: "Quien se quedó critica al que se fue y todo el mundo sabe lo que pasa. No sé si yo me quedo o si me iré, ya me cansé de mi barrio y mi casa".

Descemer añadió unos versos compuestos por él: "Hablaban siempre del gobierno, pero bajito para que nadie lo oyera, porque temían que el infierno vendría subiendo por las escaleras".

"Despiértate Cuba, despiértate ya que el tiempo pasa y no veo la hora ya de respirar la libertad", entonó el cantautor.

Recientemente, Descemer aseguró que "a todos les tocará su despertar", luego de que una periodista oficialista se quejara de la demora en la devolución de dinero a las tarjetas en MLC.

Además, el artista aprovechó para decir que los cubanos deben dejar de ser cómplices de las arbitrariedades del gobierno y aprovechar las redes sociales para denunciar todo lo que sucede.

"A mi casa entraron dos veces para desalojar y también contaron con el silencio mío. A los que me criticaron pronto les tocará pasar por lo mismo que a mí y a esta chica, no hay diferencia a la hora de tratarte como a una mierda, a todos les tocará su despertar", subrayó.

A finales de julio, Descemer Bueno rompió su silencio político y desde entonces ha mantenido una crítica implacable contra el gobierno cubano y sus dirigentes. El artista ha pedido la renuncia del gobernante Miguel Díaz-Canel y a los cubanoamericanos que voten por Donald Trump en las venideras elecciones de Estados Unidos.

A raíz de su destape político, el cantautor ha tenido que enfrentar la habitual campaña de descrédito que utiliza el régimen contra cualquiera que piense diferente. Asimismo, la prensa oficialista aseguró que Descemer es músico gracias a la revolución, a pesar de ser negro y venir de una familia humilde.