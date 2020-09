"No he derramado una sola lágrima": Cardi B explica los motivos de su petición de divorcio a Offset

La noticia del divorcio de Cardi B y Offset puso patas arriba el mundo del entretenimiento la semana pasada. Una determinación que tomó la rapera neoyorquina tras tres años casados y una hija en común y que está dando mucho qué hablar en el mundo del corazón.

Durante la última semana mucho se ha especulado sobre los motivos que habrían llevado a la intérprete de Me gusta a poner una demanda de divorcio, y después de que ciertos rumores cobrasen fuerza en los tabloides americanos, decidió poner fin a las habladurías y explicar ella misma por qué han tomado caminos separados.

Lejos de los rumores que apuntaban a una nueva infidelidad del integrante de Migos y de una posible paternidad fuera del matrimonio, la rapera explicó que simplemente se cansó de las discusiones.

Así lo explicó en un directo de Instagram en el que solo se veía la pantalla en negro y en el que aclaró que se encuentra bien, incluso reveló que no ha derramado ni una lágrima por su fracaso amoroso.

"He visto todo el amor y las bendiciones que me habéis estado mandando, pero como sea, en realidad no los necesito", comenzó el vídeo la ganadora de un Grammy. "Estoy bien. Quería haceros saber que no he derramado una sola lágrima", añadió.

"Cuando sientes que ya no es lo mismo, antes de que te engañen, prefiero irme", dijo sobre la razón de su divorcio.

"Cada vez que este chico ha estado loco, jodido y llega a la prensa, siempre he llorado porque no me gusta ese tipo de mierda. Pero esta vez no estaba llorando. ¿Sabéis por qué? La razón de mi divorcio no es todo eso que ha pasado antes. No es por infidelidades. He visto a la gente con cosas como 'Oh, tiene a un bebé en camino'. Eso es completamente mentira. Es la segunda vez que la gente intenta meter a bebés en esto, pero solo es basura", desmintió durante su charla con sus fans.

"Me cansé de discutir, me cansé de no hablar las cosas cara a cara. Cuando sientes que ya no es lo mismo, te vas antes de que simplemente te sean infiel. Nada loco ha pasado, simplemente a veces se crece por caminos diferentes".

"He estado cuatro años con este hombre, tengo una hija con este hombre, tengo un hogar con este hombre… A veces solo te cansas de las discusiones y de la acumulación. Te cansas y antes de que pase algo, te vas", aclaró.

Matrimonio de altibajos

Cardi B y Offset se casaron en secreto a finales de 2017 y menos de un año después llegó al mundo su primera hijos juntos, Kulture. Sin embargo, la felicidad por el nacimiento de su hija se vio enturbiada pocos meses después por una infidelidad del rapero, que finalmente Cardi B perdonó después de meses separados.

Ahora parece que la decisión de Cardi B es firme y no está dispuesta a darle otra oportunidad al rapero. La fecha de la audiencia ante el juez está fijada el próximo 4 de noviembre.

