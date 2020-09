Las ardientes fotos de Kim Kardashian en bikini en una piscina de noche

Kim Kardashian sabe muy bien como convertirse en cuestiones de minutos en la reina de las redes sociales y acumular un sin fin de 'corazoncitos' por parte de sus más fieles seguidores.

La empresaria compartió en su perfil de Instagram, en el que acumula 189 millones de seguidores, unas ardientes fotos en las que aparece posando en bikini tumbada en una piscina de noche y ha causado una verdadera revolución con sus tan famosas y exuberantes curvas.

En tan solo siete horas de publicadas las imágenes, el post de Kim Kardashian sobrepasa los dos millones de 'me gustas' y posee más de 10 mil comentarios que hacen honor a su cuerpo y belleza femenina.

"Eres increíble", "Indiscutiblemente, la más hermosa de todas las hermanas", "Te ves espectacular", "Puro fuego", "Me encanta", "Wow, sin palabras" o "Kim danos tu secreto para lucir así de estupenda", son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación de la más mediática de las Kardashian-Jenner.

Y es que a sus 39 años y dos hijos biológicos, no cabe dudas de que la esposa del rapero Kanye West luce espectacular y mantiene la escultural silueta que tanto enamoró a los espectadores en sus inicios del reality show familiar Keeping Up With The Kardashians, cuyo final esta previsto para el próximo 2021 tras 14 años en antena y 20 temporadas.

La influencer compartió hace unos días en su cuenta de Instagram una foto tomada en el año 2006 en la que se le puede ver junto a sus hermana Khloe y Kourtney mientras disfrutaban en bikini de un día de playa y su figura no se diferencia mucho de la que luce a día de hoy. ¿Estás de acuerdo?

