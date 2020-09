Mary Trump, sobrina de Donald Trump, demanda al presidente y otros miembros de la familia por fraude

Mary Trump, sobrina de Donald Trump, demandó al presidente de Estados Unidos este jueves, acusando al mandatario y a otros miembros de la familia de de estafarla con millones de dólares a los que tenía derecho después de la muerte de su padre.

La demanda es contra Donald Trump, la hermana de este -la jueza de apelaciones federal retirada, Maryanne Trump Barry- y contra el albacea del patrimonio de Robert Trump, hermano del presidente fallecido en agosto.

La acción acusa a los demandados -cuyos abogados todavía no se han pronunciado en ninguna de los tres casos- de fraude y conspiración y fue presentada en una corte estatal de Nueva York.

La denuncia describe algunas de las acusaciones que hizo Mary Trump en su reciente libro Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man.

En el libro, Mary Trump acusó al presidente y a los otros involucrados en la acción legal ​​de "presionarla" mientras maniobraban para tomar el control de la propiedad de su abuelo y padre de Donald Trump, Fred Trump, fallecido en 1999.

"El fraude no era solo un negocio familiar, era una forma de vida", según indica la denuncia.

En una declaración proporcionada por su abogado, Mary Trump dijo que los acusados ​​la “traicionaron” al trabajar juntos en secreto para robarle, al decirme mentira tras mentira sobre el valor de lo que había heredado y al engañarla “para que diera todo por una fracción de su valor real".

La demanda tiene lugar a poco más de cinco semanas de las elecciones del 3 de noviembre, en las que el presidente enfrenta el desafío de la reelección, frente a las aspiraciones del candidato demócrata, Joe Biden.

Robert Trump murió el mes pasado, luego de que una demanda presentada bajo su nombre no impidiera la publicación del libro de Mary Trump, “Demasiado y nunca es suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”.

En su demanda, el fallecido Robert Trump alegaba que Mary violó un acuerdo de no divulgación que firmó para resolver una acusación legal similar sobre la negación de los bienes que le correspondían.

La nueva demanda de Mary Trump afirma que su tía y dos sus tíos -entre ellos el actual presidente- se comprometieron a velar por sus intereses financieros cuando su hermano y su padre, Fred Trump Jr., murieron en 1981. Mary tenía 16 años en ese momento.

“A la muerte de su padre y hermano, Mary heredó valiosos intereses minoritarios en el negocio familiar”, dice la demanda, que asegura que en lugar de proteger los intereses de la menor de edad, los acusados ​​“mintieron”.

“Diseñaron y llevaron a cabo un complejo plan para desviar fondos de sus intereses, ocultar su agravio y engañarla sobre el verdadero valor de lo que había heredado”, afirma la demanda citada por varios medios estadounidenses.

Los supuestos esquemas incluían cobrar “honorarios de gestión exorbitantes, honorarios de consultoría y salarios” a empresas que formaban parte de las participaciones financieras de Mary. “Los acusados ​​perpetraron tres planes fraudulentos contra Mary”, argumenta el documento.

“Cada esquema era un fraude en sí mismo, pero también se construían entre sí. Primero, los Demandados desviaron fraudulentamente valor de los intereses de Mary a las entidades que los Demandados poseían y controlaban, mientras disfrazaban esas transferencias como transacciones comerciales legítimas (el ‘Grift’)”, el traje dijo.

“En segundo lugar, los Demandados deprimieron fraudulentamente el valor de los intereses de Mary y los ingresos netos que generaron, en parte a través de evaluaciones y estados financieros fraudulentos (la ‘Devaluación’)”, afirma la demanda.

“En tercer lugar, después de la muerte de Fred Sr., los acusados ​​obligaron a Mary a sentarse a la mesa de negociaciones amenazando con arruinar los intereses de Mary y cancelando la política de atención médica que mantenía vivo al hijo de Fred III [el hermano de Mary], y una vez en la mesa que presentaron los acusados Mary con una pila de valoraciones y estados financieros fraudulentos, y un acuerdo escrito que en sí mismo recordaba su fraude y obtuvo su firma (el ‘Squeeze-Out’) ”.

“A través de cada uno de estos esquemas, los acusados ​​no sólo defraudaron deliberadamente a Mary de lo que era legítimamente suyo, sino que también la mantuvieron en la oscuridad al respecto, hasta ahora”, añade el documento, que presenta acusaciones de fraude, conspiración civil e incumplimiento del deber fiduciario.